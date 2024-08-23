Aksigorta’nın Genel Müdürü Fırat Kuruca Oldu

Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grubu şirketlerinde sinerji fırsatlarından yararlanmak ve Sabancı Topluluğu’na bağlı sigorta şirketlerinin içinde bulunduğu pazarlardaki etkinliğini en üst seviyeye çıkartacak yapılanmayı sağlamak amacıyla Agesa Genel Müdürü Fırat Kuruca, Agesa’daki mevcut görev ve sorumluluklarına ek olarak 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Aksigorta Genel Müdür Vekili görevine atanmıştı.

Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grubu’ndaki entegrasyon çalışmaları doğrultusunda, hali hazırda Agesa Genel Müdürü ve Aksigorta Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Fırat Kuruca, Agesa Genel Müdürü rolüne ilave olarak, asaleten Aksigorta Genel Müdürü olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Fırat Kuruca, iş hayatına 1989 yılında başladı. Yurt dışında ve Türkiye’de, finans ve idari işler alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Kuruca, 2005 yılında Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldığı AvivaSA’da, 2017 yılında Genel Müdürlük görevine getirilmişti. Kuruca son olarak 1 Haziran 2024 itibarıyla, mevcut görev ve sorumluluklarına ek olarak Aksigorta’da Genel Müdür Vekili olarak görev aldı.