Akten: Sabırla enflasyonun aşağıya gelmesini bekliyoruz

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Garanti BBVA Genel Müdü­rü Mahmut Akten, banka­cılık sektöründe rasyolara bakıldığında en büyük problemin yüksek faizler olduğunu belirte­rek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz Para Poli­tikası Kurulu toplantısında faiz yükseltmesini beklemediklerini vurguladı. Akten, temmuz toplan­tısında üst bantta bir miktar gev­şeme tahmin ettiklerini belirte­rek, politika faizinin ise eylül top­lantısından sonra aşağı gelmesini öngördüklerini dile getirdi.

THY ile Miles&Smiles iş birliği kapsa­mında düzenlenen basın toplan­tısı sonrası gazetecilerin sorula­rını yanıtlayan Akten, “Temmuz toplantısında faiz yükseltilmesini beklemiyoruz. Ama üst bant bel­ki biraz aşağı gelebilir, biraz gev­şeme bekliyoruz” dedi. Enflasyon açısından önümüzdeki iki ayın çok önemli olduğunu kaydeden Akten, gıda fiyatlarında bir aşağı geliş olduğunu gördüklerini ve bu nedenle, enflasyonun daha iyi ola­cağını beklediğini söyledi.

Savaş, dört beş ay rötarda bıraktı

Akten, “Savaş bizi bir dört beş ay rötarda bırakmış olabilir ama ben önümüzdeki toplantı ile be­raber en azından üst bandın bi­raz gevşeyeceğini bekliyorum, bu da efektif olarak faizlerin aşağı gelmesi anlamına geliyor... Bili­yorsunuz şu an yüzde 37 politika faizi var ancak yüzde 40 ile repo piyasası dönüyor. O aşağı geldi­ğinde bu da kredi faizlerine yan­sıyacaktır” diye konuştu. Faizle­rin aşağı gelmesinin herkesi ra­hatlatacağına işaret eden Akten, enflasyon böyle giderse politika faizinin eylülde daha anlamlı bir şekilde aşağı gelmesini bekledi­ğini belirterek, “Reel faizimiz dü­şük değil dolayısıyla önümüzdeki bir iki ayda aşağı gelmek için yer var” ifadelerini kullandı.

Akten takipteki kredilerle ilgili bir soruya da “Bankacılık Düzen­leme ve Denetleme Kurumu’nun yaptığı yapılandırma uzun vade­ye yayma müşteride rahatlama yaratıyor. Takipteki alacak oran­ları Covid öncesi döneme geldi, yani normalize oldu. Bakiyeleri yüksek bulabilirsiniz ama hem kredi kartı kullanma alışkanlığı arttı hem de dört beş senede har­camalar arttı enflasyona paralel... Doğası gereği kart hacminiz art­mış durumda. Rasyolarımıza ba­kıldığında problemimiz aslında faizlerin yüksek olması. Elimizde birçok kredi var, bonolar var, fa­izler yükselince biz zarar ediyo­ruz” dedi.

BBVA’nın birçok gelişen piya­sada bulunduğunu ve yaşanan durumu anladığını söyleyen Ak­ten şunları söyledi: “Genel olarak biz enflasyonun gerçekçi olarak aşağı geldiği takdirde bankacılık sektörüne bunun çok destek ola­cağını düşündüğümüz için sabır­la enflasyonun aşağı gelmesini bekliyoruz.”

Uçak parçalarından 25. yıla ‘diamond’ kart

Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları, Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartını tanıttı. Türk Hava Yolları filosunda aktif olarak görev yapan Airbus A321neo (TC-LTL) uçağından alınan gerçek bir parçadan üretilen kart, havacılık ve ödeme sistemleri dünyasını buluşturuyor. Garanti BBVA’nın kuruluş yılı olan 1946 ile Türk Hava Yolları’nın kuruluş yılı olan 1933’ün toplamından ilham alınarak yalnızca 3 bin 879 adet üretilen Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition özel tasarımıyla müşterilere sunuluyor.

“Müşterilere 178 milyar mil kazandırdık”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Bugüne kadar müşterilerimize 178 milyarın üzerinde Mil kazandırdık. Bu rakamlar bizim için yalnızca büyüklüğü değil, müşterilerimizin hayatlarında nasıl bir yer edindiğimizi de gösteriyor. Bu kartın bizim için en anlamlı tarafı ise geçmiş ile geleceği bir araya getirmesi. Gökyüzünde binlerce saat uçmuş, binlerce yolcunun hikâyesine eşlik etmiş bir uçağın parçası, şimdi yeni hikâyelerin parçası olmaya devam edecek.”

“Miles&Smiles’ta köklü değişiklikler yapacağız”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise “Garanti BBVA ile 25 yıldır sürdürdüğümüz iş birliği, milyonlarca misafirimizin seyahat deneyimine değer katan güçlü bir ekosisteme dönüştü. Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartı, bu köklü ortaklığın yenilikçi yaklaşımını yansıtan anlamlı bir çalışma olmasının yanı sıra, filomuzun bir parçasını yeni hikâyelerin parçası haline getiriyor” dedi. Olmuştur, önümüzdeki günlerde Miles&Smiles ile ilgili köklü bir değişiklik yapacaklarını ifade etti. Kartın üretiminde kullanılan ve THY filosunda aktif olarak görev yapmaya devam eden Airbus A321neo (TC-LTL), bugüne kadar 11 bin 142 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.