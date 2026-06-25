Akten: Sabırla enflasyonun aşağıya gelmesini bekliyoruz
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında faiz artışı beklemediklerini, üst bantta sınırlı bir gevşeme öngördüklerini söyledi. Enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde politika faizinde asıl indirimin eylül sonrası gündeme gelebileceğini belirten Akten, bankacılık sektörünün yüksek faizler nedeniyle zorlandığını ifade etti.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, bankacılık sektöründe rasyolara bakıldığında en büyük problemin yüksek faizler olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yükseltmesini beklemediklerini vurguladı. Akten, temmuz toplantısında üst bantta bir miktar gevşeme tahmin ettiklerini belirterek, politika faizinin ise eylül toplantısından sonra aşağı gelmesini öngördüklerini dile getirdi.
THY ile Miles&Smiles iş birliği kapsamında düzenlenen basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akten, “Temmuz toplantısında faiz yükseltilmesini beklemiyoruz. Ama üst bant belki biraz aşağı gelebilir, biraz gevşeme bekliyoruz” dedi. Enflasyon açısından önümüzdeki iki ayın çok önemli olduğunu kaydeden Akten, gıda fiyatlarında bir aşağı geliş olduğunu gördüklerini ve bu nedenle, enflasyonun daha iyi olacağını beklediğini söyledi.
Savaş, dört beş ay rötarda bıraktı
Akten, “Savaş bizi bir dört beş ay rötarda bırakmış olabilir ama ben önümüzdeki toplantı ile beraber en azından üst bandın biraz gevşeyeceğini bekliyorum, bu da efektif olarak faizlerin aşağı gelmesi anlamına geliyor... Biliyorsunuz şu an yüzde 37 politika faizi var ancak yüzde 40 ile repo piyasası dönüyor. O aşağı geldiğinde bu da kredi faizlerine yansıyacaktır” diye konuştu. Faizlerin aşağı gelmesinin herkesi rahatlatacağına işaret eden Akten, enflasyon böyle giderse politika faizinin eylülde daha anlamlı bir şekilde aşağı gelmesini beklediğini belirterek, “Reel faizimiz düşük değil dolayısıyla önümüzdeki bir iki ayda aşağı gelmek için yer var” ifadelerini kullandı.
Akten takipteki kredilerle ilgili bir soruya da “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yaptığı yapılandırma uzun vadeye yayma müşteride rahatlama yaratıyor. Takipteki alacak oranları Covid öncesi döneme geldi, yani normalize oldu. Bakiyeleri yüksek bulabilirsiniz ama hem kredi kartı kullanma alışkanlığı arttı hem de dört beş senede harcamalar arttı enflasyona paralel... Doğası gereği kart hacminiz artmış durumda. Rasyolarımıza bakıldığında problemimiz aslında faizlerin yüksek olması. Elimizde birçok kredi var, bonolar var, faizler yükselince biz zarar ediyoruz” dedi.
BBVA’nın birçok gelişen piyasada bulunduğunu ve yaşanan durumu anladığını söyleyen Akten şunları söyledi: “Genel olarak biz enflasyonun gerçekçi olarak aşağı geldiği takdirde bankacılık sektörüne bunun çok destek olacağını düşündüğümüz için sabırla enflasyonun aşağı gelmesini bekliyoruz.”
Uçak parçalarından 25. yıla ‘diamond’ kart
Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları, Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartını tanıttı. Türk Hava Yolları filosunda aktif olarak görev yapan Airbus A321neo (TC-LTL) uçağından alınan gerçek bir parçadan üretilen kart, havacılık ve ödeme sistemleri dünyasını buluşturuyor. Garanti BBVA’nın kuruluş yılı olan 1946 ile Türk Hava Yolları’nın kuruluş yılı olan 1933’ün toplamından ilham alınarak yalnızca 3 bin 879 adet üretilen Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition özel tasarımıyla müşterilere sunuluyor.
“Müşterilere 178 milyar mil kazandırdık”
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Bugüne kadar müşterilerimize 178 milyarın üzerinde Mil kazandırdık. Bu rakamlar bizim için yalnızca büyüklüğü değil, müşterilerimizin hayatlarında nasıl bir yer edindiğimizi de gösteriyor. Bu kartın bizim için en anlamlı tarafı ise geçmiş ile geleceği bir araya getirmesi. Gökyüzünde binlerce saat uçmuş, binlerce yolcunun hikâyesine eşlik etmiş bir uçağın parçası, şimdi yeni hikâyelerin parçası olmaya devam edecek.”
“Miles&Smiles’ta köklü değişiklikler yapacağız”
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise “Garanti BBVA ile 25 yıldır sürdürdüğümüz iş birliği, milyonlarca misafirimizin seyahat deneyimine değer katan güçlü bir ekosisteme dönüştü. Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartı, bu köklü ortaklığın yenilikçi yaklaşımını yansıtan anlamlı bir çalışma olmasının yanı sıra, filomuzun bir parçasını yeni hikâyelerin parçası haline getiriyor” dedi. Olmuştur, önümüzdeki günlerde Miles&Smiles ile ilgili köklü bir değişiklik yapacaklarını ifade etti. Kartın üretiminde kullanılan ve THY filosunda aktif olarak görev yapmaya devam eden Airbus A321neo (TC-LTL), bugüne kadar 11 bin 142 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.