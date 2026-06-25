Çatalbaş, yeni yönetimle küresele odaklandı

Recep ŞENYURT

Çatalbaş Şirketler Grubu, yeni yönetim yapısıyla operasyonel gücünü birleştirerek küresel yatırımlara odaklandı. Adana’dan Libya’ya, Dubai’den Avrupa’ya uzanan bir enerji ekosistemi kuran grup, yeni üretim üssünde yerli batarya üretimi, enerji depolama teknolojileri ve pano üretimi alanlarındaki kabiliyetlerini güçlendiriyor.

Grup adına uzun vadeli stratejik planlamaları devreye aldıklarını belirten Çatalbaş Şirketler Grubu Genel Müdürü Ahmet Ünal, güneş enerjisi santralleri, enerji depolama sistemleri, pano üretimi, otomasyon ve elektrik taahhüt alanlarında faaliyet gösteren entegre yapıyla hem yurt içi hem de yurt dışı projelerde şirketin rekabet gücünü daha da artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Ahmet Ünal, pano üretimi, batarya teknolojileri ve EPC alanlarında sektörün referans noktası olan Çatalbaş, CATAless ve LinkPano markalarını ortak bir yönetim vizyonu ve yeni bir kurumsal çatı altında buluşturduklarını söyledi. Ünal, her şirketin özgün kurumsal kimliğini ve uzmanlığını koruduğu, ancak ortak stratejik hedeflerde birleştiği daha dinamik bir yapıya geçtiklerini kaydetti.

40 bin metrekare üretim alanına ulaşıldı

Yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmalarını yeniden şekillendirerek küresel pazardaki ayak izlerini büyüteceklerini ve daha güçlü bir pazar yapısı oluşturacaklarını açıklayan Ünal, şunları söyledi: “Pano, batarya, otomasyon, mühendislik ve yenilenebilir enerji hizmetlerinde uçtan uca çözüm sunma kapasitemizi; üretim gücümüzü artıran teknoloji odaklı yeni yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve güçlendirilmiş stratejik iş ortaklıklarıyla taçlandırıyoruz. Mevcut tesis ve hizmet altyapımıza ek olarak bünyemize kattığımız yeni üretim alanıyla birlikte yaklaşık 40.000 m² üretim alanına ulaştık. Böylece büyüme hedeflerimizi daha güçlü bir altyapıyla destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Libya’daki proje hacmi 35 milyon dolara ulaşacak

TOBB Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri 100 listesinde üst üste ön sıralarda yer alarak başarısını kanıtlayan grubun, 2026 yılı için belirlediği ciro hedefine Haziran ayı itibarıyla ulaştığını söyleyen Ahmet Ünal, bu başarının şirketin güçlü mühendislik altyapısı, yüksek katma değerli taahhüt projeleri ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Şirketin küresel pazardaki varlığının her geçen gün güçlenmeye devam ettiğini belirten Ünal, Libya’nın Bingazi Limanı’nda üstlendikleri 10 milyon doları aşan anahtar teslim silo ve trafo merkezi projesinin uluslararası büyüme stratejileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ünal, devam eden süreçte Libya’daki proje hacminin genişleyerek yaklaşık 35 milyon dolara ulaşacağını kaydetti.

Ahmet Ünal, sözlerini şöyle tamamladı: “Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sürdürülebilir büyümenin temellerini sağlamlaştırdık. Küresel satın alma ve finansal uyum süreçlerini yönetmek için Dubai’de kurulan iki yeni şirketimizle Körfez bölgesindeki trilyon dolarlık pazardan daha fazla pay almak istiyoruz.”

Enerji yatırımlarında verimlilik odaklı yeni dönem

Yatırımcıların enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji yatırımlarını daha verimli hale getirmek istediklerini belirten Ahmet Ünal, “Arazi seçiminden yasal süreçlerin takibine, proje geliştirmeden kurulum ve devreye almaya kadar yatırımcılarımıza anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Depolamalı enerji santrallerinin ön lisans ve lisans süreçlerinde de danışmanlık ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Uzmanlık alanlarımızın dışına çıkmadan enerji depolama sistemleri, güneş enerjisi projeleri, batarya ve pano üretiminde birbirini tamamlayan güçlü bir ekosistemle ilerliyoruz” dedi.

Dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilerden yararlanarak operasyonel verimliliklerini artıracaklarını dile getiren Ünal, iş süreçlerini daha etkin hale getireceklerini, teknoloji ve yapay zeka odaklı çözümleri yaygınlaştırarak sektörde fark yaratan uygulamaları hayata geçireceklerini vurguladı.