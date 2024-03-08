Alarko Holding, projeleriyle kadınların gücüne güç katıyor

Ekonomik, toplumsal ve çevresel gelişimi bütünsel bir bakış açısı ile ele alan Alarko Holding, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında öncelikli alan olarak belirlediği fırsat eşitliği ve kadın istihdamına etkin katkı sağlayan ilham verici projelerine büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü yineleyen Alarko Holding, kadınların gücüne güç katan projeleriyle geleceği şekillendirmeye devam ediyor. Cinsiyet eşitliği alanında eğitimden girişimciliğe, geniş bir perspektifte yürüttükleri çalışmalarla toplumsal dönüşüme katkıda bulunduklarını dile getiren Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, daha eşit bir dünya hayaline sadece bir gün değil, her önemle çizdi.

Yıldız, şunları kaydetti: “70 yıldır süregelen başarımızda, fırsat eşitliğini temel alan kurumsal yönetim prensiplerimizin kayda değer payı var. Kadınların gücüne olan inancımızı sosyal sorumluluk projelerimizle de somutlaştırıyor, adil ve eşitlikçi bir dünya için var gücümüzle çalışmaktan gurur duyuyoruz. İnsani gelişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kadınların eğitime, iş ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları ve her alanda eşit temsil edilmeleri kritik önem taşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın istihdamının koşulsuz desteklenmesini Alarko Holding’in dönüşüm yolculuğunun da önemli taahhütlerinden biri olarak görüyoruz. Kadınların iş dünyasındaki varlığını ileri taşımak için eğitime erişimlerini ve girişimciliklerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”