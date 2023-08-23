Alarko, tarımda büyüyecek yeni iş kolları gelecek

Alarko Şirketler topluluğu, 2023 yılı 2. çeyrek finansal verilerini açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, tarım sektöründeki yatırımlarının olumlu çıktılarının ilk 6 ayda görüldüğünü belirtti.

Bu alanda iştahlarını büyüterek çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Yıldız, “Yılın geri kalan kısmında sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da merkez bankası politikaları, emtia fiyatları ve enflasyonu yakından takip edeceğiz. Bu risklerin Topluluğumuzun faaliyetleri üzerindeki etkilerini azaltmak adına, çeşitli riskten korunma araçlarını kullanarak proaktif tavrımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

3 milyar TL’nin üzerinde kâr

Alarko Şirketler topluluğu, 2023 yılı ikinci çeyurek finansal sonuçlarına göre; konsolide kârını istikrarlı büyütmeyi başardı. İkinci çeyrek konsolide kârı yüzde 38 oranında artış ile 3 milyar TL seviyesini aşan topluluğun ilk 6 ay konsolide kârı, 5 milyar TL seviyesine ulaştı. Alarko Holding'in icra kabiliyeti, etkin finansal politikaları ve dijitalleşme çalışmalarının bu süreçte finansal sonuçlarını büyüten ana unsurlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Alarko Şirketler topluluğunun odağına dijital dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu yerleştirerek kârını ve verimliliğini artırırken bilançosunu etkin bir şekilde yönetmeye devam edeceği bildirildi. Topluluğun, yalın ve çevik güçlü iş modeli sayesinde, hissedarları için değer üretirken aynı zamanda mali gücünü büyütmeyi de sürdüreceği de kaydedildi.

Yapılan açıklamada; "69 yılı aşkın süredir turizm, gayrimenkul, taahhüt, girişim sermayesi, enerji, sanayi ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren topluluk, tarım ve gıda sanayisi alanındaki yatırımları da bünyesine katarak 2030 vizyonu doğrultusunda iş kollarını çeşitlendirmeyi sürdürdü. Özellikle tarım ve gıda sanayisi alanında sektöre ilişkin kapsamlı araştırmaları ve çalışmaları neticesinde Alarko Holding, modern ve topraksız seracılıkta kısa zamanda önemli bir yol katederek Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri oldu" dedi.