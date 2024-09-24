Alarko'dan 2'nci ‘havası değiştirilmiş’ okul
‘Okulların Havası Değişiyor’ projesi kapsamında Alarko Carrier, Mardin Midyat'tan sonra İzmir Ödemiş’teki Balabanlı İlkokulu’nun da havasını değiştirdi. Isıtma, soğutma, havalandırma, elektrik ve sıcak su ihtiyacını karşılayan sistemle okul, tasarruf edecek.
Mehmet Hanifi Gülel
Alarko Carrier, iklimlendirme alanındaki uzmanlığını ‘Okulların Havası Değişiyor’ iyilik projesiyle öğrencilere konforlu sınıflar oluşturmayı sürdürüyor. Geçen yıl Midyat Çaldere İlkokulu’nda başlayan proje, bu yıl da İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Balabanlı İlkokulu’na taşındı.
Bugüne kadar kömür sobasıyla ısınan Balabanlı Köyü’nün ilkokuluna; ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panelden oluşan karbon nötr ileri teknoloji bir sistem kuruldu. Sınıflardaki ısıtma ve soğutma ihtiyacının ısı pompası teknolojisiyle giderileceği okul, bundan böyle kendi elektriğini de yenilenebilir bir sistemle üretecek. Bu sistemle okulun kömür, odun, çıra ve elektrik masrafı olmayacak, temizlik maliyetleri de düşecek. Böylelikle kamu yararına yıllık 400 bin TL tasarruf edilmesi öngörülüyor.
Öte yandan kurulan yeni sistemde, okulun temel ısınma ve soğutma ihtiyacı bundan böyle, geleceğin ürünü olarak gösterilen ve çevre dostu bir teknoloji sunan ısı pompasıyla karşılanacak. Yeni sistemde, okulun temel ısınma ve soğutma ihtiyacı bundan böyle, geleceğin ürünü olarak gösterilen ve çevre dostu bir teknoloji sunan ısı pompasıyla karşılanacak. Isı pompası ile aynı zamanda kullanım sıcak suyu da karşılanabilecek.
İç ortam hava kalitesi
İklimlendirmenin, çocukların gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje için İzmir’de düzenlenen toplantıda Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Akan, okullardaki iç ortam hava kalitesinin çocukların sağlığı ve akademik performansını doğrudan etkilediğini belirterek şunları söyledi: “Pencerelerin ve kapının kapalı olduğu sınıfta, 40 dakikalık dersler boyunca karbondioksit seviyesi en üst seviyeye çıkıyor.
Özellikle ilk 20-30 dakika sonrası dikkat dağınıklığı ve verimin düşmesi, ortamdaki temiz havanın azalmasından da kaynaklanabiliyor. Biz de projemiz ile bir yandan çocukların eğitimini desteklemeyi, diğer yandan ise iklimlendirmenin çocukların gelişimine ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz."
Fotovoltaik panellerle kendi elektriğini üretecek
Balabanlı İlkokulu’nda çevre dostu bir iklimlendirme sistemi oluşturduklarını ifade eden Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, okula ısı pompasının yanı sıra ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panellerin kurulduğunu belirtti. Akan, “Balabanlı İlkokulu kendi elektriğini üretir hale geldi. Diğer elektrikli cihazların elektrik tüketimi de karşılanacak” dedi.