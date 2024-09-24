Alarko'dan 2'nci ‘havası değiştirilmiş’ okul

Mehmet Hanifi Gülel

Alarko Carrier, iklim­lendirme alanında­ki uzmanlığını ‘Okul­ların Havası Değişiyor’ iyilik projesiyle öğrencilere konfor­lu sınıflar oluşturmayı sürdü­rüyor. Geçen yıl Midyat Çal­dere İlkokulu’nda başlayan proje, bu yıl da İzmir’in Öde­miş ilçesindeki Balabanlı İl­kokulu’na taşındı.

Bugüne ka­dar kömür sobasıyla ısınan Balabanlı Köyü’nün ilkoku­luna; ısı pompası, ısı geri ka­zanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülas­yon pompası ve fotovoltaik panelden oluşan karbon nötr ileri teknoloji bir sistem ku­ruldu. Sınıflardaki ısıtma ve soğutma ihtiyacının ısı pom­pası teknolojisiyle giderile­ceği okul, bundan böyle kendi elektriğini de yenilenebilir bir sistemle üretecek. Bu sistem­le okulun kömür, odun, çıra ve elektrik masrafı olmayacak, temizlik maliyetleri de düşe­cek. Böylelikle kamu yararına yıllık 400 bin TL tasarruf edil­mesi öngörülüyor.

Öte yandan kurulan yeni sistemde, okulun temel ısın­ma ve soğutma ihtiyacı bun­dan böyle, geleceğin ürünü olarak gösterilen ve çevre dos­tu bir teknoloji sunan ısı pom­pasıyla karşılanacak. Yeni sis­temde, okulun temel ısınma ve soğutma ihtiyacı bundan böyle, geleceğin ürünü olarak gösterilen ve çevre dostu bir teknoloji sunan ısı pompasıy­la karşılanacak. Isı pompası ile aynı zamanda kullanım sı­cak suyu da karşılanabilecek.

İç ortam hava kalitesi

İklimlendirmenin, çocukla­rın gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve eğitimi destekle­mek amacıyla hayata geçiri­len proje için İzmir’de düzen­lenen toplantıda Alarko Car­rier Genel Müdürü Cem Akan, projenin detayları hakkın­da bilgi verdi. Genel Müdür Akan, okullardaki iç ortam hava kalitesinin çocukların sağlığı ve akademik perfor­mansını doğrudan etkilediği­ni belirterek şunları söyledi: “Pencerelerin ve kapının ka­palı olduğu sınıfta, 40 dakika­lık dersler boyunca karbondi­oksit seviyesi en üst seviyeye çıkıyor.

Özellikle ilk 20-30 da­kika sonrası dikkat dağınıklı­ğı ve verimin düşmesi, ortam­daki temiz havanın azalma­sından da kaynaklanabiliyor. Biz de projemiz ile bir yandan çocukların eğitimini destek­lemeyi, diğer yandan ise ik­limlendirmenin çocukların gelişimine ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz."

Fotovoltaik panellerle kendi elektriğini üretecek

Balabanlı İlkokulu’nda çevre dostu bir iklimlendirme sistemi oluşturduklarını ifade eden Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, okula ısı pompasının yanı sıra ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panellerin kurulduğunu belirtti. Akan, “Balabanlı İlkokulu kendi elektriğini üretir hale geldi. Diğer elektrikli cihazların elektrik tüketimi de karşılanacak” dedi.