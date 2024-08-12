Alarko'dan büyüyen tarım hedefine dair yeni adım: Kazakistan sera yatırımı

Alarko Tarım Grubu'nun modern seracılık şirketi Alsera'nın düzenlediği temel atma törenine Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Nuri Yıldız, Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu'nun yanı sıra Kazakistan Çimkent Valisi Gabit Abdimazhitovich Syzdykbekov ve çok sayıda davetli katıldı.

51 ton yaş meyve-sebze üretim kapasitesi

Çimkent Valiliği tarafından tahsis edilen yaklaşık 2 bin 100 dönüm büyüklüğündeki arazi üzerinde konumlanacak olan 'TOO Alsera KZ' sera kompleksinin ilk etabının büyüklüğü 400 dönüm olacak. Yüksek teknoloji odağında hayata geçirilen akıllı tarım uygulamaları sayesinde yıllık 51 bin ton yaş meyve ve sebze üretim kapasitesine sahip olacak sera, ilk etapta yaklaşık 1750 kişiye istihdam sağlayacak.

"Tarım, stratejik öncelikli sektörümüz..."

Yıldız, "Tarımı stratejik öncelikli sektör olarak belirleyerek geçtiğimiz yıl topraksız tarım ve seracılık alanına hızlı bir giriş yaptık. Modern teknikler, dijital çözümler ve verimlilik artırıcı projelerle, tarım sektöründe seracılıktan kurutulmuş gıdaya, gübreden tohuma kadar 360 derece yer almayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'de tarım alanında hızla ve başarıyla ilerleyen yenilikçi yatırım modelimizi Kazakistan'a da taşıyarak yakın gelecekte Asya pazarında önemli bir yaş meyve ve sebze üreticisi konumuna ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

2028 Alarko tarım yatırım hedefi: 1 milyar dolar

Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu; "İhracat potansiyelinin ve kapasitesinin yüksek olduğu tarım sektöründe optimize edilmiş, dijitalleşmiş ve gerçek zamanlı takip edilebilen üretim süreçlerimiz sayesinde yüksek bir ekonomik katma değere ulaşmayı hedefliyoruz. Alarko Tarım Grubu olarak 2028'e kadar gerçekleştireceğimiz yurt içi ve yurt dışı yatırımların 1 milyar doların üzerinde olmasını öngörüyoruz. Hedefimiz, sektörün dönüşümünde örnek teşkil edecek yüksek katma değerli, çevre ve doğayı önceliklendiren tarım ve gıda uygulamalarıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak" dedi.