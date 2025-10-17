Albaraka Portföy’den Bahreyn’de Türkiye odaklı ilk Sukuk fonu

Katılım finans alanında Türkiye’nin öncü kuruluşlarından Albaraka Portföy, Bahreyn merkezli SICO BSC ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Bu iş birliği kapsamında Bahreyn’in ilk Türkiye odaklı Sukuk (faizsiz tahvil) fonu kuruldu. Yeni fon, hem Türkiye’nin katılım finans potansiyelini uluslararası alana taşıyacak hem de küresel yatırımcıların Türk piyasalarına ilgisini artıracak.

Fon Türkiye merkezli Sukuklara yatırım yapacak

Kurulan fon, öncelikli olarak Türkiye’de ihraç edilen katılım esaslı menkul kıymetlere ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak.

Ayrıca, faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde çeşitlendirme amacıyla diğer ülkelerdeki varlıklara da yatırım yapılabilecek. Fon, hem Türk lirası hem de Amerikan doları cinsinden enstrümanlara erişim imkânı sunacak.

Bu sayede Türkiye’nin faizsiz finans ürünleri yalnızca küresel yatırımcılarla buluşmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkenin uluslararası finans sahnesindeki görünürlüğü de güçlenecek.

“Türkiye’yi bölgesel bir cazibe merkezi haline getireceğiz”

Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fonun Türkiye’nin katılım finans piyasasına önemli katkı sunacağını belirtti:

“Bahreyn’de kurduğumuz Türkiye odaklı Sukuk fonu ile hem ülkemizin sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlıyoruz hem de uluslararası yatırımcılar için Türkiye’nin katılım esaslı finansal varlıklarına doğrudan erişim imkânı sunuyoruz. Bu adımın, Türkiye’nin katılım finans alanındaki potansiyelini küresel ölçekte görünür kılacağına ve ülkemizi bölgesel bir cazibe merkezi haline getireceğine inanıyoruz.”

Özer, Albaraka Portföy’ün yenilikçi ürünlerle katılım finans ekosistemini geliştirmeye ve uluslararası sermaye girişini artırmaya devam edeceğini vurguladı.

“Bahreyn’in uluslararası erişimini güçlendiriyoruz”

SICO Grup Genel Müdür Yardımcısı Ali Marshad, fonun lansmanına ilişkin açıklamasında bu iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekti:

“Albaraka Portföy iş birliği ile kurulan Türkiye odaklı Sukuk fonunun lansmanı, sınır ötesi stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmede kritik bir adımı temsil ediyor. Bu girişim, yalnızca Bahreyn’i bölgenin ötesinde bir yatırım merkezi konumuna taşımakla kalmayacak, aynı zamanda uzun vadeli stratejik taahhütlerimizi de güçlendirecektir.”

Marshad, fonun Orta Doğu ve Kuzey Afrika dışından da yatırımlar çekmeyi, özellikle Türkiye gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlarda varlığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye’nin katılım finans vizyonuna katkı

Albaraka Portföy’ün Bahreyn’de hayata geçirdiği bu fon, yalnızca bir finansal enstrüman değil; Türkiye’nin faizsiz finans vizyonunu uluslararası ölçekte temsil eden öncü bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fonun, Türkiye’nin küresel bir katılım finans merkezi olma hedefini desteklemesi ve bölge yatırımcılarının ilgisini artırması bekleniyor.