Albaraka Türk'ten 1,5 milyar TL'lik net kâr

Aktif büyüklüğü 189,7 milyar TL’ye ulaşan Albaraka Türk’ten yapılan açıklamaya göre; “99,5 milyar TL’lik nakdi kredi portföyüyle geçen yıl sonuna göre nakdi kredi portföyünü yüzde 32 artırarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürdü.” Yılın ilk altı ayında 3,1 milyar TL net kâr payı geliri elde eden banka, önceki yılın aynı dönemine göre net kâr payı gelirini yüzde 41 oranında artırmış oldu.

Albaraka Türk’ün kaynak yapısında 137,6 milyar TL’ye ulaşan toplanan fonların payı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, aktif kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir kârlılık ile sermaye yapısının güçlendirilmesine dair atılan adımların meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti.