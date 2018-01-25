Aldo Grup’tan enerjiye 100 milyon dolar yatırım

25 Ocak 2018

MELTEM AHATOĞLU ŞAHİN

MERSİN - Bugüne kadar 80 megavat (MW) güneş enerji santrali kurulumu için 120 milyon dolarlık yatırım yapan Aldo Grup, bu yıl için enerji yatırımlarına 100 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Otomotiv, turizm, sanayi ve enerji sektörlerinde yatırımları bulunan Aldo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Veli Doğan, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinde dünyada başı çeken ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Doğan, güneş enerjisinin potansiyeli, kullanım kolaylığı, temizliği ve neredeyse yok denecek kadar az yatırım riskleri oluşturması sebebiyle rüzgar ve su gibi diğer alternatif kaynaklardan bir adım daha öne çıktığını vurguladı.

Mayıs 2017'de güneş santrallerinin 2017 yılı içerisinde bitirilmesi halinde, sistem kullanım bedellerinde yüzde 75 indirim uygulanmasını öngören bir yönetmelik yayınlandığını hatırlatan Doğan, “Düzenlemenin ardından iki seçeneğimiz vardı. Ya aynı anda 17 ayrı sahadaki 17 şantiyemizde 80 MW yatırımımızı 2017 sonuna kadar tamamlayacaktık. Ya da birkaçını 2018’e bırakıp kârlılığımızı aşağı çekecektik. Biz risk aldık ve 2017’nin ikinci yarısından sonra 120 milyon dolar yatırımla 17 şantiyede 80 MW santralin inşasına başladık” dedi.

Hedef 100 MW daha santral yapmak

Veli Doğan, 17 ayrı sahada, aynı anda, 6 ay içerisinde, toplamda bin kişiyle 80 MW’lik güneş santrali kurulumunu 29 Aralık 2017’de tamamladıklarının altını çizdi. Doğan, ağırlıklı olarak Kayseri, Urfa ve Mersin’de bulunan bu santrallerin 120 bin kişinin yaşadığı bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğunu ifade etti. “Hedefimiz 100 MW daha santral yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır” diyen Doğan, yenilenebilir enerji sektörünün desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Geleceğin yenilenebilir enerjide olduğunu aktaran Doğan, enerji sektörüne yönelik yatırımları sürdüreceklerini ifade ederek; güneş santrallerinin kar marjlarının düşük olmadığını, bir santralin ortalama sekiz yılda kendisini amorti ettiğini söyledi.

Mersin ve İstanbul’daki fabrikalar birleşti

Aldo Grup bünyesinde bulunan tüm şirketlerde sürdürülebilir başarıyı esas aldıklarını kaydeden Doğan, sanayi alanında faaliyet gösteren Veldo şirketlerinin Mersin ve İstanbul’daki fabrikalarını birleştirerek İstanbul’da Tuzla OSB’ye taşındıklarını ve burada otomatik kayar kapı, basamak ve iklimlendirme sistemleri üretimi yaptıklarını söyledi. Bu yeni yatırım ve kapasitenin artması ile birlikte 2016'da 6 milyon TL olan cironun 2017'de 30 milyon TL’ye ulaştığını kaydeden Doğan, Temsa, Isuzu, Karsan, Ford ve Volkswagen ile çalışmalarının da bu büyümede etkili olduğunu kaydetti.

Elektrikli fırçasız motor fabrikası

Türkiye’nin ilk elektrikli ve fırçasız motor fabrikasını devreye almak istediklerini dile getiren Doğan, 40 watt’dan 10 kilowatt’a kadar motor üretimi yapacaklarını bildirdi. Doğan, “Bu motorların fırçasız ve kömürsüz olması, kontrol ünitesi nedeniyle verimliği de beraberinde getirecek. Standart motorlardan 4 kat uzun ömrü olacak olan motorları 50 ülkeye ihraç edeceğiz. Üretimin yüzde 50’sini ihraç etmeyi planlıyoruz” dedi.

Otomotiv grubunda da yeni yatırım planlıyor

Otomotiv grubunda ise Volkswagen, Audi ve Dod olmak üzere 5 bin araç satışı yaptıklarını ifade eden Haluk Veli Doğan, 2018’bu satış rakamını yüzde 10 artırmak istediklerini söyledi. “Otomotiv grubunda da bu yıl yeni yatırım planladık” diyen Doğan, Tarsus’a yapacakları plaza yatırımı için 15 milyon TL bütçe ayırdıklarını aktardı. Sigorta alanında ise Opat Sigorta’nın bireysel emeklilikte yine Türkiye birincisi olduğunu anlatan Haluk Veli Doğan, “Sürdürülebilir başarı en önemli odağımız” dedi. Turizm grubunda ise beklentilerin altında bir yıl geçirdiklerini söyleyen Doğan, turizm sektöründe yaşanan düşüşün bunda etkili olduğunu aktardı. Doğan bu yıldan ise umutlu olduğunu belirterek, Olbios Otel’de oda doluluk oranlarının tekrar 2015 seviyesi olan, yüzde 90’lara ulaşması için pazarlama çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Konstrüksiyonu kendilerinden

Güneş enerjisinde santrallerinde kullanılan konstrüksiyon üretimini de kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, Veldo Teknoloji ile bu yıl 50 milyon TL ciroya ulaşmayı planladıklarını aktardı. Kapasite artışı için tesis yatırımı yapmaya hazırlandıklarını da ileten Haluk Veli Doğan, 18 bin metrekarelik yeni fabrika yatırımı için arazi alacaklarını, bunun için de 30 milyon TL yatırım bütçesi ayıracaklarını vurguladı.