Alibaba Group: Türkiye bölgenin teknoloji hub’ı oldu

1,3 trilyon dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 300 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın ilk 10 teknoloji şirketinden biri olan Alibaba’nın Group Başkanı Michael Evans, stratejik yatırımcısı oldukları Trendyol’un Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Türkiye’ye yaptığı ziyareti değerlendiren Michael Evans, Türkiye’nin önemli bir lojistik ve üretim merkezi olmasının yanında bölgenin teknoloji hub'ı olduğunu ifade etti. Evans açıklamasında şunları kaydetti, “Türkiye’ye 2018'de üç nedenle yatırım yaptık. Öncelikle Türkiye'nin güçlü ve çeşitlilik gösteren üretim yapısı yatırım kararımızda belirleyici oldu. İkincisi, avantajlı coğrafi konumu, kaliteli internet ve ulaştırma altyapısı Türkiye'yi yatırım yapılabilecek ülkeler arasında öne çıkardı. Türkiye'ye yatırım yapma kararını verdikten sonra yönetim kadrosuna ve teknolojik yetkinliklerine güvenebileceğimiz bir şirket arayışına girdik. Üçüncü neden ise Trendyol, tüm alternatifler içinde en öne çıkan şirket oldu. Kendilerine güvenimiz tam ve Türkiye’deki başarıları bize farklı pazarlarda ilham veriyor. Bugün iyi ki bu yatırımı yaptık diyorum”diye konuştu.

Alibaba Group’un Türkiye'deki ve bölgedeki ilk yatırımını 2018 yılında Trendyol’a yaptığını ve stratejik yatırımcısı konumuna geldiğini hatırlatan Evans, Trendyol’un başarı çıtasını sürekli yükseltmesiyle 2020 ve 2021’de ek yatırımlar yaptıklarını söyledi. Evans şöyle devam etti: “Sadece biz değil 2021 yılında Japonya, ABD, Katar, BAE gibi farklı coğrafyalardan fonların Trendyol’a yatırımcı olması, global teknoloji ekosisteminin sadece Trendyol’a değil, Türkiye’nin teknoloji alanındaki potansiyeline olan inancının da göstergesidir. Türkiye’nin yeni başarı hikayesinin teknoloji üzerinden yazılacağına inanıyoruz. Trendyol da bu vizyona katkı sağlıyor.”