Alibaba’nın yeni modeli Qwen3-Max: 1 trilyon parametreyle sınırları zorluyor

Çinli teknoloji devi Alibaba, yapay zeka alanında dikkat çeken yeni adımını duyurdu. Şirket, yıllık Apsara Konferansı kapsamında şimdiye kadarki en güçlü büyük dil modeli olan Qwen3-Max’ı tanıttı.

1 trilyon parametreli dev model

Qwen3-Max, 1 trilyondan fazla parametreye sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu rakam, modelin öğrenme kapasitesini ve insan benzeri yanıt üretme becerisini belirleyen en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Alibaba’nın bugüne kadar geliştirdiği en büyük yapay zeka modeli olan Qwen3-Max, küresel ölçekte de en karmaşık modeller arasında gösteriliyor.

Kod yazabilen ve karar verebilen yapay zeka

Alibaba Cloud’un Teknoloji Direktörü Zhou Jingren, Qwen3-Max’ın özellikle kod üretimi ve otonom yapay zeka ajanı olarak işlev görme kapasitesine dikkat çekti.

Jingren, “Qwen3-Max, hem ölçek hem de performans açısından bir dönüm noktasıdır. Karmaşık kodları anlama, yazma ve hata ayıklama yeteneği ile karar verme görevlerinde gösterdiği özerklik, sektörler genelinde kurumsal yapay zeka çözümlerinin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

Küresel rekabette yeni hamle

Alibaba’nın bu lansmanı, OpenAI, Google ve Meta gibi devlerle süren küresel yapay zeka rekabetinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, Qwen3-Max ile hem Çin’de hem de uluslararası pazarlarda etkisini artırmayı hedefliyor.

Modelin, e-ticaret, bulut bilişim ve kurumsal hizmetler gibi alanlarda Alibaba’nın geniş ekosistemine entegre edilmesi planlanıyor. Ayrıca Qwen3-Max, Alibaba Cloud üzerinden harici geliştiricilerin kullanımına da açılacak.