Alice Harikalar Diyarında Swarovski ile ışıldıyor

Swarovski ve Disney, İlkbahar-Yaz 2024 sezonu için bir araya gelerek, Disney'in Alice Harikalar Diyarında romanından ilham alan yeni bir takı ve ev dekorasyonu koleksiyonunu tanıtıyor. İki güçlü marka, zengin bir geçmişe sahip Swarovski'nin yenilik ve sanatını, macera tutkusuyla birleştirerek yeni seçenekler sunuyor. Swarovski’nin yeni koleksiyonu da, Disney’in ruhunu kutlayarak Alice’i ve Lewis Carrol’ın romanındaki diğer tüm karakterleri kusursuz bir kristal savoir-faire’i ile yeniden canlandırıyor.

Işığı tüm açılardan yansıtan canlı renklerdeki kristallerle süslenen Disney Alice Harikalar Diyarında temalı takı koleksiyonu; asimetrik küpeler, çiçek motifli bir yüzük ve pavé kolyelerin yanı sıra, yuvarlak kristal kümeleri ve orta kısımda hareketli bir taşla tamamlanan göz kamaştırıcı mantar bir kolyeye yer veriyor. Yoğun ışıltılı rodyum rengi kaplamayla tamamlanan ve teknik bakımdan karmaşık olan bu karakter sahibi parçalar, Swarovski’nin yaratıcılığının bir örneğini sunuyor.

Markanın Crystal Fabric kumaşından üretilen ve koleksiyonu tamamlayan dekoratif çıkartma seti, çok sayıda farklı tarz kombinasyonları oluşturup, süslemek için bir seçenek oluşturuyor. Alice, Çılgın Şapkacı, Beyaz Tavşan, Cheshire Kedisi ve Tırtıl karakterleri, Disney’in fantastik animasyonuna saygı duruşunda bulunan o bilindik pozları korunarak detaycı bir işçilikle hayata geçirildi. Her bir kristal figür, gökkuşağı misali canlı renklerle ve ustaca kesilmiş yüzlerce façeta ile tasarlandı. Harikalar Diyarı’nda gerçekleşen efsanevi buluşmadan ilham alan Çay Partisi koleksiyon parçasının tasarımında 44.500’den fazla hassas kesim kristal, Swarovski’nin Pointiage® tekniği kullanılarak elle yerleştirildi. Alice, Çılgın Şapkacı, Beyaz Tavşan ve artık parlak renkli güzel bir kelebeğe dönüşmüş olan Tırtıl karakterleri; üst üste duran birkaç çay fincanı ve bir çaydanlığın ortasına neşeli pozlarla konumlandırıldı. Tamamlanması 277 saat süren parça, dünya genelinde yalnızca 200 adet ile sınırlı bir tasarım olma özelliği taşıyor