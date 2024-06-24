Allianz, Çin'in en büyük emeklilik şirketinden hisse aldı

Guomin Pension yaptığı açıklamada, AGI'nin şirkette %2'yi temsil eden yeni ihraç edilmiş hisselere abone olmasına izin verildiği ve hissenin 228 milyon yuan değerinde olduğu belirtildi.

Çin'in en büyük bankaları ve sigortacıları tarafından ortaklaşa başlatılan Guomin Pension, ülkenin özel emeklilik piyasasının gelişimini teşvik etmek amacıyla 2022 yılında kuruldu.

Emeklilik devinin kayıtlı sermayesi AGI'nin yatırımıyla 11,4 milyar yuana yükselecek ve Çin'deki en yüksek sermayeli varlık yöneticilerinden biri haline gelecek.