Allianz dünyanın en değerli 24. markası oldu

Allianz, dünyanın en değerli markalarını belirleyen Brand Finance Global 500 listesinde en değerli 24. marka seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan, dünyanın en değerli ve güçlü global markalarının belirlendiği Brand Finance Global 500 listesi yayınlandı.

5 binden fazla markanın değerlendirmeye alındığı 2023 yılı Brand Finance Global 500 raporuna göre, dünyanın en güçlü sigorta ve finans topluluklarından biri olan Allianz en değerli 24. marka oldu.

Geçtiğimiz yıl listede 30. sırada yer alan Allianz, marka değerini 46,7 milyar avroya çıkardı.

Marka değeriyle sigorta sektörüne de liderlik eden Allianz, küresel çapta faaliyet gösteren sigorta ve varlık yönetimi şirketleri arasında birinci oldu.