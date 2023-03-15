Alman Exide Group, Türkiye pazarına girdi

Alman Exide Group, “OZEnergy” ile Türkiye pazarına girdiğini açıkladı.

OZEnergy'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Daha iyi bir gelecek ve enerjide tam bağımsız Türkiye için adımlarımızı daha güçlü atıyoruz. Yenilenebilir enerjinin önemli oyuncularından olan “OZEnergy” olarak enerji depolamada global bir işbirliği anlaşması ile uzun vadeli bir yatırımın ilk imzasını atıyoruz.

Her endüstri için teknolojik performans sunan, enerji geçişi, karbon nötrlüğü ve dijitalleşme gibi mevcut trendlere yanıt ve çözüm olarak geleceğin teknolojileri üzerinde çalışan Alman Exide Group, “OZEnergy” ile Türkiye pazarına giriyor.

Gelişmekte olan ekonomilerde karbondan arınmış şebekelerin anahtarı “Enerji Depolama” teknolojilerinde. Bu hedefle yatırım atağına özel sektör olarak hız veriyoruz.

Exide Group üst düzey temsilcilerinin ve “OZEnergy” ekibi katılımıyla İzmir’de gerçekleştireceğimiz imza törenimizde siz değerli kamu temsilcilerimizi de ağırlamaktan onur duyarız".