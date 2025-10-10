Alman kimya devi BASF'tan 5,8 milyar Euroluk stratejik satış
Alman kimya devi BASF, otomotiv boyaları işindeki çoğunluk hissesini ABD merkezli özel sermaye fonu Carlyle Group’a 5,8 milyar euro karşılığında satmayı kabul etti. Anlaşmanın toplam değeri borçlar dahil 7,7 milyar euroya ulaşıyor. BASF, satış sonrası şirkette %40 hisseyle ortak olmaya devam edecek.
BASF, yaptığı açıklamada otomotiv boyaları bölümünün çoğunluk hissesini yaklaşık 5,8 milyar euro nakit karşılığında Carlyle Group’a devredeceğini duyurdu.
Şirket, anlaşmanın borçlar dahil toplam 7,7 milyar euro değerinde olduğunu belirtti.
Anlaşma kapsamında BASF, işletmeye yeniden yatırım yaparak yüzde 40 oranında hisse tutmayı sürdürecek.
Satışın tamamlanmasının ardından BASF’in kasasına 5,8 milyar Euro nakit girişi olacak.
BASF çekirdek işlere odaklanıyor
Alman devinin bu hamlesi, şirketin son dönemde açıkladığı “çekirdek operasyonlara odaklanma” stratejisinin bir parçası.
BASF, son iki yıldır enerji maliyetleri, Avrupa’daki talep düşüşü ve Çin rekabeti nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girmişti.
Otomotiv boyaları bölümü, yıllık 3 milyar euroya yakın ciro üretiyor ve dünyanın önde gelen araç üreticilerine tedarik sağlıyordu.
Carlyle ve Katar ortaklığı
Anlaşmada Carlyle Group’a, yatırım ortağı olarak Katar Yatırım Otoritesi (QIA) eşlik etti.
Carlyle, yaptığı açıklamada, BASF’in otomotiv boyaları birimini “bağımsız, rekabet gücü yüksek bir şirket” haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Yatırımcılar, bu satın almanın otomotiv sektöründeki yenilikçi ve sürdürülebilir boya çözümleri alanında yeni fırsatlar doğuracağına dikkat çekti.