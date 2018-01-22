Alman otomotiv devi Mercedes'in yıldızı Türkiye

22 Ocak 2018

AYSEL YÜCEL

Otomotivin Alman devi Mercedes, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük yatırımlara ve başarılara imza atmayı sürdürüyor. Türkiye’deki yatırımı 1.1 milyar TL’yi aşan Mercedes Benz, 50. yılını kutladığı 2017’yi de rekorlarla kapadı. Geçtiğimiz hafta başlayan Detroit Otomobil Fuarı’nda DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche, “2018’de Türkiye’de yeni rekorlar hedeflediklerini belirterek, “Bizim için önemli olan bu pazarda Türk yönetici ile devam etmekten memnunuz, yatırımlarımız ve büyümemiz sürecek” dedi.

2017 yılında Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen şehirlerarası otobüs ve kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliğini sürdürmeyi başaran Mercedes-Benz Türk, kamyon ihracatını geçen yıla oranla yüzde 38 oranında artırarak, 2017 yılında tarihinin en yüksek kamyon ihracat rakamına ulaştı. Türkiye’de üretilen her üç kamyondan ikisi ve her iki otobüsten biri Mercedes-Benz markasını taşımaya devam etti. Hafif Ticari Araç Grubu, gerçekleştirdiği X-Class satışları ile Türkiye’yi, Mercedes-Benz global satışları içinde en yüksek satış adedine ulaşan ülke konumuna getirdi. Farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile Vito, 2017 yılında tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı. Binek otomobil satışlarında ise dünyada olduğu gibi Türkiye’de de premium segmentin birincisi oldu. Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen yüksek performans göstererek 2017 yılını toplamda 48 bin 778 adet araç satışı ile başarıyla kapattı.

Mercedes kamyonlarına Türk mühendisler onay verecek

Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes- Benz Türk, bu yıl da önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Şirket son olarak geçtiğimiz çarçamba günü 30 milyon euroluk bir bütçe ile Türk mühendisler tarfından 3.5 yılda geliştirilen Yeni Tourismo otobüslerini tanıttı. Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılı hedefleri arasında üretimdeki mevcut varlığını aralıksız sürdürmek, müşteri talepleri ile pazarın gereklilikleri doğrultusunda uygun araçları geliştirmek ve satışa sunmak, sağladığı istihdam oranını artırmak, AR-GE ve bilişim teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını ivmelendirmek ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma yaptığı katkıyı devam ettirmek bulunuyor.

2018'in en önemli gündemlerinden biri de geçtiğimiz yıl yılında 8,4 milyon euro tutarında yatırımla Aksaray Kamyon Fabrikası’nda temeli atılan yeni Ar-Ge merkezi olacak. Bu merkezle birlikte şirket, küresel hizmet vermeye başlayacak, tüm dünyada üretilecek Mercedes kamyonları Türk mühendisler test edip onay verecek. Türkiye’deki yaptıkları yatırımları hatırlatan Dieter Zetsche, Türkiye’deki fabrikalarının performansından özellikle üretim kalitesinden çok memnun olduklarını vurguladı. Geçen yıl bu pazarda elde ettikleri başarının altını da çizen Zetsche, Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel olarak büyümeye ve yeni yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Çok başarılı bir yıl olarak geride bırakılan 2017’de şirketin başında ilk kez bir yönetici olmasını değerlendiren Zetsche, bu durumdan fazlasıyla memnun olduklarını vurgulayarak, “Hiçbir zaman buna karşı bir kuralımız olmadı. Ülkeleri Alman yöneticilere vereceğimize dair bir şart ya da bir dogmamız hiç olmadı. Ama tüm marklarımızda yönetimde en üste kadar çıkabilecek yetenekli yerel personeli yönetime almaktan mutluyuz. Bunun artık Türkiye’de de olması bizi sevindiriyor. Ben Türkiye’de iyi bir iş çıkartılacağını düşünüyorum” diye konuştu.