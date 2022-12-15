Almanya gözünü meslek lisesi mezunlarına çevirdi

Almanya iş gücü konusunda sıkıntı yaşıyor, ara eleman bulamıyor. 2030 yılına kadar Almanya’da 5 milyon çalışana ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.

Almanya merkezli iş ve göç hizmetleri veren danışmanlık şirketi Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, vasıflı işçi eksikliğinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek “Alman toplumunun yaşlanması ve yüksek öğrenim tercihinin artması bu duruma yol açan en büyük faktör. Çalışan sayısının 2030'da 46 milyona, 2060 yılında da 37,5 milyona gerilemesi bekleniyor. Bu açığın kapatılması için nitelikli iş gücüne ulaşmak amacıyla çok yönlü önlemlerin alınması için çalışmalar yapılıyor” dedi.

Alman Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmada, mesleki eğitime olan talebin en düşük seviyeye gerilediğinin gözler önüne serildiğini de sözlerine ekleyen Dr. Ertekin, eskiden mesleki eğitimde örnek gösterilen Almanya’nın bu eğitimi popüler ve tercih edilir kılmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Meslek liseleri mezunları avantajlı

Tüm sektörlerin ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacına cevap veren Türkiye 4 yıllık meslek lisesi mezunlarının, Almanya için de bir şans olduğunu kaydeden Dr. Ertekin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Coğrafi yakınlık ve aynı zamanda Türkiye'deki iyi eğitimli gençler Almanya'daki büyük Türk topluluğu ile birleştiğinde, Almanya vasıflı işçi açığında önemli bir rol oynama ve büyük katkı sağlama fırsatına sahip. Özellikle meslek liselerinden mezun olan ve 2 yıl iş tecrübesine sahip olanlar çok avantajlı bir konumda. El zanaatları da dahil olmak üzere birçok çıraklık meslek eğitimi Alman gençlere artık pek çekici gelmiyor. Bu açık pozisyonlar Türkiye’nin başarılı bir şekilde yürüttüğü mesleki formasyon veren okullardan mezun olanlar Almanya’nın ara eleman sıkıntısının çözümü olabilir. Avantaj AG olarak hizmete sunduğumuz europerso.com internet sitesi ile meslek lisesi mezunlarından Almanya’da çalışmak ve yaşamak isteyenlere A’dan Z’ye tüm hizmeti en kolay yoldan veriyoruz. Profesyonel CV hazırlamadan başvuru, vize ve göç yasasının en karmaşık bilgilerine kadar olan süreci basitçe tamamlıyoruz.”

Türkler kolay adapte oluyor

Ertekin, Almanya’ya uzak ülkelerden gelen adayların çoğu, ülkeye geldiklerinde kendilerini yalnız hissettiklerini fakat Türk iş gücünün bu durumu kolay aştığını da kaydederek “Almanya’ya gelen çalışanlar kültür ve lisan sorunu çekiyorlar ve kısa bir süre sonra Almanya'yı terk ediyorlar. Bu her iki taraf için de büyük bir zarara yol açıyor. Türkiye'den gelen adaylar ise, Almanya'daki büyük Türk nüfusu olması ve kısmen Almanya’da aile fertleri bulunması nedeniyle çok daha hızlı bu sorunları aşıyorlar. Türkiye’den gelen adaylar Almanya için de büyük bir şans” diye konuştu.

Bu bölümlerden mezunsanız işiniz hazır

Dr. Ertekin meslek liselerinden mezun ve en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olan vasıflı çalışanlara hangi sektörlerde ihtiyaç duyulduğunu ise şöyle sıraladı:

“Acil Tıp Teknisyenliği, Bahçecilik, Sebze Yetiştirme, Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veri Tabanı Programcılığı, Web Programcılığı, Biyomedikal cihaz teknolojileri, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Çocuk gelişimi ve eğitimi, Erken Çocukluk Eğitimi, Diş Protez Teknisyenliği, Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Ev Tekstili, El Dokumu, El ve Makine Nakışı, Elektrik – elektronik teknolojileri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Mekatronik, Haritacılık, Kadastroculuk, Hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, Engelli Bakımı, Veteriner Sağlık, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Hemşirelik, Ahşap Yapı Sistemleri, Betonarme Yapı Sistemleri, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi, Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama, Çatı Sistemleri, İç Mekan Teknik Ressamlığı, Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Restorasyon, Yapı Yalıtımı, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Kalıp, Makine Bakım Onarım, Mermer İşleme, Matbaa teknolojileri, Çelik Konstrüksiyon, Kaynakçılık, Metal Doğrama, Metalürji teknolojisi, Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi, Motorlu araçlar teknolojileri, Otomotiv Boya, Otomotiv Elektromekanik, Otomotiv Gövde, Radyoloji Teknisyenliği, Raylı sistemler teknolojileri, Seramik ve cam teknolojileri, Tarım teknolojileri, Tekstil teknolojileri, Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği, Uçak Elektroniği, Uçak Gövde-Motor, Ulaştırma hizmetleri, Lojistik, Yenilenebilir enerji teknolojileri ve Yiyecek içecek hizmetleri.”