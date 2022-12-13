Almanya ve İngiltere'ye yönelik PTT indirimi

PTT AŞ’den yapılan açıklamaya göre şirket, Almanya varışlı gönderilerde 2 kilograma, İngiltere varışlı gönderilerde ise 5 kilograma kadar paketlerde indirim sağlıyor. Almanya ve İngiltere varışlı gönderilerde yeni uygulama “Teslimi Takipli Gönderi” ek hizmeti de sunulacak. Böylece hem mevcut hizmet ücretlerinde indirime gidilirken hem de yeni bir hizmet alternatifi sunularak müşterilere kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Almanya varışlı kayıtlı küçük paketlerde 500 gramda yüzde 5, bir kilogramda yüzde 7, iki kilogramda yüzde 17, kayıtsız küçük paketlerde iki kilogramda yüzde 18, iki kilogram yüzey gönderilerinde ise yüzde 12 indirim uygulanıyor. İngiltere varışlı kayıtlı küçük paketlerde üç kilogramda yüzde 40, dört kilogramda yüzde 36, beş kilogramda yüzde 32 indirim imkânı tanınıyor.