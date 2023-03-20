Almanya'dan sonra sıra İngiltere'de! Dagi, Ada'da sanal satışa odaklandı

Türkiye genelinde 100'den fazla mağazası bulunan Dagi Giyim, yurtdışında büyüme hedefine girdi. Yurtdışında 22 ülkede mağazalarda, 36 ülkede ise online pazaryerlerinde ürünleri satılan Dagi Giyim, İngiltere için adım attı. Dagi Giyim, Ada'da online satışlarını yönetmek için şirket kurdu.

Türkiye'de 104 mağaza

Dagi'den yapılan açıklamada, "İngiltere’de elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, yüzde 100 hissedarı olacağı sermayesi 10 bin İngiliz Sterlini olan “DAGI RETAIL UK LIMITED” unvanlı şirket kurma kararı almıştır" denildi. Dagi Giyim, geçen yıl da Almanya'da ihracat ofisi kurmuştu. 1984 yılında kurulan, bu yıl 40'ncı yaşını kutlamaya hazırlanan Dagi Giyim, Türkiye'de 104 mağazaya sahip.