Alpet satışlarını yüzde 5.25 arttırmayı hedefliyor

01 Şubat 2019

Mehmet KARA

Türkiye akaryakıt sektörü, döviz kurundaki dalgalanmaların yol açtığı talep düşüşünün etkisi ile 2018 yılını satışlarda düşüş ile kapattı. Yoğun rekabetten ötürü karlılıkların düşmesi sektördeki oyuncuları geleceğe yönelik projeksiyonlarını gözden geçirmeye itiyor. Sektörün yüzde 100 yerli sermayeli oyuncularından Alpet de, çözümü büyümede arıyor. Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt’la sektördeki durum ve şirketin faaliyetleriyle hedefleri hakkında konuştuk.

2018 yılını nasıl tamamladınız?

Hedeflediğimiz bayi sayısı konusunda bir sorun yaşamadık. 371 bayimiz vardı, yılı 400’ün üzerinde bayi ile kapatacağız demiştik. Bunu gerçekleştirdik. Sözleşmesi onay için bekleyen 10’u hariç toplam 400 bayinin üzerine çıktık.

Peki satışlarınız...

Maalesef yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan kur artışları ve faizlerdeki olumsuzluklardan sonra tüketicilerin alım gücü düştüğü için biz de sektördeki diğer oyuncular gibi hedeflediğimiz satışı gerçekleştirmede zorlandık.

Sektördeki yeriniz nedir?

Sektörü yerli oyuncular ve yabancı oyuncular diye ikiye ayırırsak, yerliler arasında beşinci sıradayız. Tüm oyuncular arasında ise listede 9’ncu sırada yer alıyoruz.

2019’da ne hedefliyorsunuz?

Satışlarımıza bakarsak, 2018’i 570 bin metreküplerde tamamladık. 2019’da satış miktarını yaklaşık 600 bin metreküp seviyesine ulaştırmayı (yüzde 5.25 artış, MK) hedefliyoruz.

Bayi sayısı artışı da bunda etkili olacak herhalde…

Elbette. Bayi sayısındaki artış hedefimiz de aynen devam ediyor. Biz dağıtım ağımıza her yıl en az 40-50 bayi ilave ediyoruz. Şu anda lisans bekleyen 10’u hariç 400 istasyonumuz var, 2019’da bu sayıyı 450’ye çıkarmayı hedefliyoruz

Yeni bayi alırken kriteriniz ne?

Bir yandan yeni bayiler transfer ederken, bir yandan da istediğimiz verimi alamadıklarımızla yollarımızı ayırıyoruz. Örneğin 70 yeni bayi geliyorsa 20 gidiyor, net 50 kalıyor. Bu yıl anlaşması biten 75 bayimizle de sözleşmelerimizi yenileyeceğiz. Bayilerimizin birçoğu 10 yılı aşkın süredir bizimle, aileden gördüğümüz için çok detaya girmeden imzaları atıp yolumuza devam ediyoruz.

Birleşme ya da satın alma olur mu?

2019’da sektörde birleşmeler ya da satın almaların daha çok yaşanacağını düşünüyorum. Alpet olarak bizim için birleşme ya da satın alma, büyüme hedefiyle değerlendireceğimiz alternatifler arasında yer alabilir. Makul bir şirketle birleşip biraz daha üst sıralara tırmanmaya, giderleri optimize etmeye çalışabiliriz. Ya da yaklaşık 100 bayisi olan, ilk 20’de bulunan, uzun süredir de kurala kaideye uygun, düzenli çalışmış şirket varsa onu devralıp o şekilde de büyüyebiliriz. Fakat satın alma ya da birleşme, büyüme yolunda değerlendirebileceğimiz birçok seçenekten sadece ikisi.

Niye büyümek istiyorsunuz?

Çünkü sektörde karlılıklar oldukça düştü ama sabit giderlerimiz artıyor. Ölçek ekonomisinin avantajını kullanabilelim istiyoruz. Yedi tesisimizde 140 personel çalışıyor ve mecburi yatırımlar devam ediyor. Oradaki sabit gider sürekli artıyor. Aynı giderle, daha fazla iş yapabilme imkânımız var. O yüzden büyümek birim başına maliyetlerimizi aşağıya çekecek.

Bizim know-how’ımız yüksek. Depolama kapasitesinde üçüncü sıradayız. Denizcilik yakıtlarında da üçüncüyüz. AirAlpet markası ile uçaklara da yakıt ikmal ediyoruz. Kıbrıs’ta THY ve Pegasus’un yakıtını sağlıyoruz. Arnavutluk’ta da varız. Faaliyetlerimiz Akdeniz ve Balkanlar’a yayılıyor. Bayi sayımız diğer ülkelerdekilerle birlikte 550. Tüm bu birikimlerimizle şirket olarak potansiyelimizin güçlü olduğunu biliyor bu potansiyeli büyüme yolunda harekete geçirmek istiyoruz.