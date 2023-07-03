'Alsancak Limanı, Abu Dhabi Port’a satıldı' iddiası

Özlem SARSIN

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Abu Dhabi Port ile prensipte el sıkışıldığı ancak resmi açıklamanın henüz yapılmadığı ifade edildi. İzmir’in merkezinde yer alan ve çok değerli bir konuma sahip olan İzmir Alsancak Limanı’nı TCDD işletiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre limanda 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 126 bin TEU konteyner elleçlendi.

İş birliği 2021 yılında başladı

25 Kasım 2021 yılında AD Ports Grubu ve Türkiye Varlık Fonu, liman geliştirme ve operasyonları için büyük yatırım fırsatları üzerinde iş birliği yapmak ve Türkiye'deki lojistikle ilgili yatırım projelerini koordine etmek için stratejik bir ortaklık anlaşması imzalamıştı. Anlaşma AD Ports Grup CEO'su Mohamed Juma Al Shamsi ve Türkiye Varlık Fonu CEO'su Salim Arda Ermut tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma şartlarına göre, iki kuruluşun Türkiye'deki bir dizi yatırım fırsatını araştırmak ve incelemek, tüm yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve iki taraf arasındaki ticari bağları geliştirmek, ortak bir yönlendirme komitesi oluşturmak için iş birliği yapması planlanmıştı.

Liman özelleştirme takviminde

Özelleştirmesi tam bir yılan hikâyesine dönen Alsancak Limanı 2004 yılında özelleştirme programına alınarak 2007 yılındaki ihale açılmış, ihaleyi 1 milyon 275 milyar dolar bedelle Hutchison, Global ve EİB konsorsiyumunun kazanmıştı.

Özelleştirme ihalesi sonrasında açılan yürütmeyi durdurma ve ihalenin iptali yönündeki davalar nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda kazanan grup ihaleden vazgeçmiş, limanın özelleştirilmesi gerçekleşememişti. 2012 yılında tekrar ihaleye çıkmasına karşın bir sonuç alınamamıştı.

BAE'de 10 limanın sahibi ve işletmecisi

2006 yılında kurulan AD Ports Group'un bir parçası olan Abu Dhabi Ports yaklaşık 2 bin 500 çalışanı ile BAE'de 10 liman ve terminalin sahibi ve işletmecisi. Grup, birinci sınıf limanlar, sanayi bölgesi ve lojistik tedarik zincirlerinden oluşan entegre bir portföy aracılığıyla küresel ticareti yönlendirmeyi hedefliyor.