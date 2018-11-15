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Alstom'un iş hacmi 8 yılda 2 milyarı aştı

Türkiye'yi bölgesel merkez yapan Fransız Alstom, yeni iş fırsatlarıyla yerel tedarikçi ağını genişletiyor. Türkiye'den teknoloji ihracatına başlayan şirket, fabrika yatırımı içinse büyük projelerin sonuçlanmasını bekliyor. Arban Çitak, yeni yatırım planlarını DÜNYA'dan Aysel Yücel'e anlattı.

Alstom'un iş hacmi 8 yılda 2 milyarı aştı
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