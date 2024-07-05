Alternatif Lease'de Ateş Yenen dönemi başlıyor

Alternatif Bank'ın iştiraklerinden Alternatif Lease'nin Genel Müdürlük görevine Ateş Yenen atandı. Bankadan yapılan açıklamada, yapılan atamayla birlikte, yaklaşık 30 yıldır müşterilerine yüksek kalite standartlarında finansal kiralama hizmeti sunan Alternatif Lease'de yeni dönemin başladığı belirtildi.

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, Yenen'e yeni görevinde başarı dilerken, Alternatif Lease'in sektörünün köklü ve önde gelen kurumlarından birisi olduğunu, finansal kiralama ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen esnek ve nitelikli çözümler üreterek grup içerisinde destekleyici bir rol üstlendiğini belirtti.

Başarılara yenilerini ekleyeceğiz

Alternatif Lease Genel Müdürü Ateş Yenen de, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda reel sektöre ve üretime yüksek katma değerli bilgi ve finansman sağlayan bir şirkette görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Alternatif Bank'ın iştirakleriyle birlikte oluşturduğu finansal ekosistemi, güçlenerek büyüteceğimize ve başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.