Altunkaya Şirketler Grubu, bölge iş dünyasını yeşil dönüşüme hazırlayacak
Global bir eğitim markası olan TÜV Austria Türk Akademi ve Gaziantep’te faaliyet gösteren Altunkaya Şirketler Grubu “Eğitim İş Ortaklığı" sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye Altunkaya Şirketler Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, TÜV Austria Türk Akademi adına da Genel Müdür Yardımcısı Müge Okumuş imza attı.
Güneş DOĞDU SOYLU
25 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren Avusturya menşeli TÜV Austria Türk, tüm dünyada ilk defa stratejik ortaklık yaptığı Altunkaya Şirketler Grubu ile birlikte Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hitap edecek iş birlikteliğine adım attı.
İmzalanan işbirliği sözleşmesi ile Altunkaya Şirketler Grubu, Gaziantep’in yanında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki firmaları da karbon ayak izi, belgelendirme ve sertifikasyonlar konusunda geleceğe hazırlayacak. İş birliğinde öncelik verilen karbon ayak izi eğitim ve sertifikalandırması ile bölge sanayii ve ticaretinin dünya standartlarına çıkarılması hedefleniyor.
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, karbon ayak izi ölçümünün önemine dikkat çekti. 2026 yılından itibaren karbon ayak izi ile ilgili mevzuatın yürürlüğe gireceğini belirten Mahsum Altunkaya, “Firmalarımızın karbon ayak izi ile ilgili standartları yerine getirmek için şimdiden hazırlıklarını başlatması gerekiyor.
Çünkü 2026’dan itibaren Avrupa’ya ihracat yaptığınızda karbon ayak izi ölçümünü yaptırmadıysanız ve bu konudaki standartları karşılamıyorsanız önemli engellere takılacaksınız ve daha fazla vergi vereceksiniz. Karbon ayak izi ile ilgili standartları karşılamayan firmalar rekabetin yoğun olduğu bu ortamda pazarlarını kaybedecek ve ayakta durmakta zorluk yaşayacaklardır” dedi.
Altunkaya, karbon ayak izi standartlarının yürürlüğe girmesi ile birlikte doğanın korunması ve tarımın geliştirilmesi açısından da yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Burada o kadar çok detay var ki, çalışan personelin tükettiği sudan tutun da servislerin kullandığı yakıta kadar çok sayıda hesaplama yapılıyor ve çevreye verdiğiniz zarar ölçülüyor.
Daha sonra da çevreye verdiğiniz bu zarara karşılık ne yaptığınız soruluyor. Çevreye verdiğiniz zarara karşılık doğaya ne yaptığınız, çevreci enerji mi kullandığınız yoksa ağaçlandırma mı yaptığınız bunlar tespit ediliyor. Sonuçta doğal dengenin korunması ve geleceğimiz açısından çok güzel işlere imza atılacak.”
Altunkaya, TÜV Austria Türk Akademi ile yapılan anlaşmaya bir sosyal sorumluluk projesi olarak baktıklarını da belirterek, “Bizim için önemli olan olayın ticari boyutu değildir. Biz bölgemiz iş dünyasının başta karbon ayak izi olmak üzere gerekli standartlara kavuşması, belgelendirmelerin yapılması ve çalışanların sertifikasyonun sağlanması ile rekabet gücünü korumasını ve geleceğe hazırlanmasını amaçlıyoruz” dedi.
Anlaşma, dünyada ilk kez yapılıyor
TÜV Austria Türk Akademi Genel Müdür Yardımcısı Müge Okumuş, dünyada ilk kez Altunkaya Şirketler Grubu ile imzalanan işbirliği sözleşmesiyle şirket ve çalışanların ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış eğitimler verileceğini söyledi. Okumuş, "TÜV Austria Türk Akademi, bilgiyi uygulamalarla destekleyerek, tek bir sisteme bağlı kalmaksızın, uluslararası sertifika ve diploma programları başta olmak üzere farklı program seçenekleri ile kişiye en uygun ve en doğru eğitimle sürekli gelişimi hedef almaktadır” diye konuştu.