Amazon Türkiye’den KOBİ’lere yüzde 1 satış komisyonuyla e-ticarette güçlü başlangıç yapma fırsatı

Dijitalleşme ve sınır ötesi e-ticaret, günümüzde KOBİ’lerin yerel sınırlarla yetinmeyip global pazarlara da açılmasında en kritik kaldıraç rolünü üstleniyor. Girişimcilerin bu dünyaya adım atarken operasyonel risklerini azaltmayı ve onlara "güçlü bir başlangıç" imkânı sunmayı hedefleyen Amazon Türkiye de yeni kayıt olan satıcılar için satış komisyonu oranlarını yüzde 1’e indirdi. Amazon Türkiye Pazaryeri Genel Müdürü Ediz Habip hem kampanyanın detaylarını hem de KOBİ’lere yönelik desteklerinin detaylarını Dünya Gazetesi’ne anlattı.

Sayın Habip, Amazon Türkiye olarak yeni girişimciler için başlattığınız "hoş geldin" kampanyasının detaylarını bizimle paylaşır mısınız?

Amazon Türkiye olarak girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize e-ticarete güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Başlattığımız yeni kampanya ile Amazon.com.tr’ye yeni kayıt olan satış ortaklarımız, yalnızca yüzde 1 satış komisyonu ödeyerek ticarete başlayabiliyor ve 90 gün boyunca standart komisyonlarda yüzde 95'e varan tasarruf elde edebiliyor.

Kampanya ne zamana kadar sürecek ve katılım koşulları nelerdir?

Kampanyamız 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam ediyor. Koşullarımız ise girişimciler için oldukça sade ve kolay. Satıcı hesabı oluşturulduktan sonra, ilk 20 gün içinde ürünlerin listelenmesi yeterli. Amazon’da satış yapmak isteyen tüm girişimciler, satıcı kayıt sayfamız üzerinden hızlıca satıcı hesaplarını açabilirler. Kampanyaya dair tüm detaylara ise özel hazırladığımız bilgilendirme sayfamızdan ulaşabilirler.

Bu desteklerin ihracat potansiyeline yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’deki girişimcilerin ve KOBİ’lerin dijital dünyada büyümelerine ve yeni pazarlara açılmalarına destek olmak, Amazon Türkiye olarak en öncelikli hedefimizden birisi. Bugün Amazon.com.tr’de faaliyet gösteren KOBİ’ler, Amazon Türkiye aracılığıyla ürünlerini Amazon’un 21 ülkede milyonlarca müşteriye ulaştırıyor.

Sadece geçen yıl platformumuz üzerinden 700 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleşti. Türkiye’nin üretim gücünü Amazon’un küresel satış altyapısıyla bir araya getirerek ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Başlattığımız bu yeni kampanyanın, daha fazla girişimcinin e-ticarete katılması için güçlü bir başlangıç noktası olacağına inanıyoruz. Türkiye’deki işletmelerin Amazon üzerinden daha geniş kitlelere ulaşmalarını, işlerini büyütmelerine, markalaşma ve dijitalleşme süreçlerinde önemli bir ivme kazanmalarına katkı sağlayacak. Böylece operasyonel kabiliyetlerini geliştirerek yurt dışına açılma potansiyellerini çok daha hızlı ortaya çıkarabilecekler.

Amazon Türkiye, bu kampanyanın dışında KOBİ'lere ne tür katma değerler sağlıyor? Özellikle lojistik ve pazarlama tarafında...

Vizyonumuz, operasyonel mükemmeliyetten ödün vermeden, her zaman müşteri odaklılık üzerine kurulu. Bu yaklaşım doğrultusunda satıcılarımıza sunduğumuz Amazon Lojistik ile özellikle kısıtlı kaynaklarla çalışan KOBİ’lerin depolama ve gönderim yükünü hafifletiyoruz. Bu hizmet sayesinde Amazon Türkiye bünyesinde satış yapan KOBİ’lerimiz ürünlerini anlaşmalı lojistik merkezlerinde depolayabiliyor. Biz de hazırlama, paketleme, hızlı teslimat ve gönderme süreçlerini onların adına yönetiyoruz. Ayrıca bu siparişler için 7/24 müşteri hizmeti desteği sağlıyoruz. Böylece işletmelerin işlerini büyütmelerini ve daha fazla müşteriye ulaşmalarını çok daha kolay hale getiriyoruz. Satıcılarımızı işlerini büyütmeleri için desteklemek amacıyla satış anında 0 - 300 TL arasında fiyatlandırılan ürünler için Amazon Lojistik üzerinden yapılacak tüm gönderimlerde ürün başına yalnızca 20 TL + KDV tutarında promosyonlu gönderim ücreti uyguluyoruz. 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olacak bu sınırlı süreli promosyonumuzla, Amazon Lojistik ile gönderilecek tüm ürünlerde, kategori, boyut veya ağırlık kısıtlaması olmaksızın sabit kargo ücretiyle satıcılarımızın maliyetlerini düşürüyor ve işlerini büyütmeleri için onlara destek oluyoruz.

Bir diğer önemli desteğimiz ise Prime etiketi. Amazon Türkiye satış ortaklarının Amazon Lojistik aracılığıyla sattığı uygun ürünler, Amazon Prime hizmetinden yararlanarak Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında daha görünür ve keşfedilebilir hale geliyor. Amazon Lojistik’ten faydalanan satış ortaklarımız, Prime etiketi kazanan ürünleriyle müşterilere bedava ve hızlı teslimat ile ulaşma imkânı da yakalıyor.

Bunların yanı sıra ücretsiz olarak sunduğumuz Amazon Marka Kaydı hizmeti ile, tescilli markalara sahip KOBİ’lerin fikri mülkiyetlerini korunmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca Amazon Türkiye'nin “IP Accelerator (Fikri Mülkiyet Hızlandırıcı)” programı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri Türkiye’deki güvenilir fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan bir ağla bir araya getiriyor ve KOBİ’lerin uzmanların sunduğu hizmetlere indirimli ücretler ile erişebilmelerini sağlıyor. Programa katılan işletmeler, ticari marka tescil süreçlerini tamamlamadan önce Amazon'un marka koruma araçlarına da erişebiliyor.

Tüm bunlara ek olarak, Amazon Reklamlar (Amazon ADS) da önemli bir destek mekanizması sunuyor. Markaların müşterilere nerede olurlarsa olsunlar ulaşmalarını sağlayan reklam çözümlerimiz hem Amazon mağazasında hem de mağaza dışında alışveriş yapanlara erişim imkânı sunuyor. Müşterilerin zaman geçirmeyi tercih ettikleri platformlarda onların dikkatini çekerek, markaların farklı cihazlar, perakende ve medya kanalları üzerinden müşteriyle buluşmasını ve etkileşim kurmasını destekliyoruz.