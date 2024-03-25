Amazon Türkiye'nin indirim kampanyası yarın bitiyor

Amazon Türkiye müşterilerine, yarın sona erecek kampanya kapsamında, elektronikten modaya, ev ve yaşamdan evcil hayvan ürünleri ve oyuncaklara kadar farklı kategorilerde binlerce üründen faydalanma fırsatı sunuyor.

Marka, tüm kampanyalarda olduğu gibi bu kampanyada da Prime üyelerine ayrıcalıklar sağlıyor. Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı olmaksızın hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinden yararlanıyor.

Ayrıca kendilerine özel ek indirimlerden de faydalanan Prime üyeleri Çok Al & Az Öde ile 500 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.