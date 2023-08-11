Amazon.com.tr’de sezon sonu fırsatları başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mevsim sonu alışverişlerinde tasarruf etmek isteyenlerin heyecanla beklediği, Amazon.com.tr’nin “Sezon Sonu Fırsatları” kampanyası başladı.

Tüm Amazon.com.tr müşterileri 11-18 Ağustos'ta geçerli olacak “Sezon Sonu Fırsatları” boyunca günlük giyimden spor ürünlerine, çanta ve aksesuardan saatlere kadar çok geniş bir yelpazedeki ürün seçkisinde sunulan indirimlerden faydalanabilecek.

Açıklamaya göre, "Sezon Sonu Fırsatları" kapsamında uygun fiyatlarla sunulan bazı ürünler şu şekilde:

"Tommy Hilfiger Kamera Çantası, Osse Unisex Güneş Gözlüğü, Calvin Klein Espadrille Erkek Ayakkabı, Levi’s LS Battery Günlük Erkek Gömlek, Calvin Klein Gradient Monogram Kız Çocuk Sweatshirt, Anais Margaux Cecile Kadın Pantolon, Jack & Jones Sweat Shorts Erkek Kargo Şort, Jack Wolfskin Woodland 2 Kadın Spor Ayakkabı ve Dagi Kadın Gömlek Pijama Takımı"