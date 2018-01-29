Anadolu Boru, bu yıl yüzde 10.2'lik reel büyüme hedefliyor

29 Ocak 2018

KAYSERİ - Dikişli çelik boru ve profil üreten Anadolu Boru, özelikle soğuk haddelenmiş sactan hassas uygulamalara yönelik boru profil üretimine odaklandı. Çelik borunun yanı sıra levha ve dilinmiş sac da ürettiklerini ve mobilya, ev gereçleri ile metal eşya gibi farklı sektörlere hizmet verdiklerini söyleyen Anadolu Boru Genel Müdürü Ersin Karacabey, yıllık 80 bin ton yassı malzeme işleme kapasitesine sahip olduklarını bildirdi. Bu yıl, yurt genelinde pazarlama faaliyetlerini hızlandırıp, kapasite kullanım oranlarını artırmayı planladıklarını kaydeden Karacabey, "2017 yılında, hammadde fiyatlarındaki artış trendinin etkisiyle beraber yüzde 48 büyüdük ve 135 milyon TL net satış gerçekleştirdik. Yıl içinde serbest bölge tesislerimizde devreye aldığımız üretim hatlarıyla, üretim kapasitesi ve esnekliğini artırdık. Bu yıl ise yüzde 10.2'lik reel büyüme hedefl iyoruz" dedi.

Bu yılki yatırımları kapsamında üretim verimliliğini ve pazardaki rekabet gücünü artıracak makine ile ekipman yenileme gibi çalışmalara odaklanacaklarını dile getiren Ersin Karacabey, hitap ettikleri sektörlerin, soğuk sactan üretilen dikişli çelik boru ve profil ürün grubuna dair talepleri büyük ölçüde karşılayabildiklerine dikkat çekti. Karacabey, ürün yelpazelerinde müşterileri tarafından talep edilen bazı eksiklikleri de yıl içinde yeni ekipman takviyeleriyle tamamlayacaklarını söyledi. Portföylerinin büyük kısmınının yurtiçi müşterilerden oluştuğunu açıklayan Karacabey, yoğunlukla hitap ettikleri mobilya, metal eşya ve ev gereçleri sektörlerinin üretim proseslerini kolaylaştırmak ve ürün fonksiyonlarını geliştirmek hedefl eriyle yürüttükleri yeni ürün ve yarı işlenmiş ürün geliştirme projelerinin olduğunu aktardı. Karacabey, daha çok Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu gibi pazarlara ihracat yaptıklarını ve bu yıl ihracat pazarında daha aktif olacaklarını vurguladı.