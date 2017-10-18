Anadolu Efes için vazgeçilmez iki öncelik: Kalite ve Sürdürülebilirlik

18 Ekim 2017

Anadolu Efes, 18 Ekim 2017 tarihinde Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası(TÜGİS) ile bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Sürdürülebilir Gıda Konferansı’na katıldı.



Anadolu Efes Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Gani Küçükkömürcü, konferansta yaptığı konuşmada, "Anadolu Efes’te bizim için vazgeçilmez iki öncelikten biri kalite diğeri ise sürdürülebilirlik" açıklamasında bulundu.



2011 yılında 'Pozitif Etki Planı' adı altında sürdürülebilirlik planlarını uygulamaya koyduklarını aktaran Küçükkömürcü, "Bu plan çerçevesinde toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar hayata geçiriyoruz. Çevresel sürdürülebilirlikte su kullanımı, enerji yönetimi, geri dönüşüm faaliyetleri gibi alanlarda sürdürülebilir gelecek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz ile Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) girmeyi başaran ilk Türk şirketi olduk. 2015 yılının ardından 2016 yılında da, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (BIST) listelenmeye hak kazandık. Ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve The CEO Water Mandate gibi iş birliklerine de imza atarak çevresel taahhütlerimizi uluslararası boyuta taşıdık" ifadelerini kullandı.

Yerel kalkınmayı destekliyoruz

Toplamda doğrudan ya da dolaylı olarak, 8 binden fazla çiftçi ailesinin geçimini sağladıklarını ve yerel kalkınmayı desteklediklerini belirten Küçükkömürcü, şöyle devam etti:



"Geliştirdiğimiz maltlık arpa çeşitleri sürdürülebilir tarım projemizin en önemli aşamalarından biri oldu. Anadolu Efes için maltlık arpa ve şerbetçiotu yetiştiren sözleşmeli çiftçi sayısı bugün 3 bin 500 civarında. 30 yılı aşkın süredir Türkiye’deki maltlık arpa üreticisine destek vererek, sektörde her yıl 30 milyon dolarlık iş hacmi yaratıyoruz. Çiftçilere verdiğimiz sertifikalı tohumlar karşılığında ürün alımı yaparak üreticileri, verimlilik yönünden ve mali açıdan güvence altına alıyoruz. Ayrıca verdiğimiz eğitimlerle çiftçilerin ekim, sulama teknikleri, gübre ve ilaç kullanımı gibi konularda bilgilendirilmesini sağlıyoruz."

Kalite sadece üretimle sınırlı değildir

Anadolu Efes’in tüm fabrikalarında aynı kalite ve standartta yüksek teknoloji ile üretim yaptıklarını da sözlerine ekleyen Küçükkömürcü, şöyle dedi:



"Kaliteye verdiğimiz önemle; en son üretim teknolojisi ve en yeni ekipmanlarla, en yüksek kalite standartlarında, özenle seçilen doğal hammaddelerle üretim yapıyoruz. Ürünlerimizde, Anadolu Efes’e tescilli iki sıralı arpa ve doğal şerbetçiotu kullanıyoruz. Kullanılan tek bir arpa tanesinin bile kaliteye olan güveni sarsmamasına, kalite zincirini koparmamasına büyük özen gösteriliyor. Bu bilinçle atılan ilk adımdan son adıma kadar, bir damla suyun bile kalitesini sorguluyoruz. Üretim, tamamen doğal ve taze hammaddeler kullanılarak gerçekleştiriliyor."