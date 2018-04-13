Anadolu Grubu 'yerli' portföyüne traktör ekledi

13 Nisan 2018

Aysel YÜCEL

KOCAELİ - Yerli marka otomobili üretecek konsorsiyumda yer alan Anadolu Grubu'nun otomotiv alanında yerli üretim odaklı çalışmaları traktörle hız kazanıyor. Grup şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors’ün 2017 yılında yüzde 50 - yüzde 50 ortaklık ile kurduğu Anadolu Landini, Kocaeli Şekerpınar’daki tesislerinde yerli traktör üretimine başladı. Yüzde 42 yerlilik oranını ile başlayacak üretimin 2020'de yüzde 100 yerli üretim olması hedefleniyor. Üretimine başlanan Anadolu Landini traktör için ilk yatırım tutarı 10 milyon euro iken toplam yatırım tutarı 40 milyon euroyu bulacak.

Yerli traktör üretimi ile ilgili dün düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Argo Tractors S.p.A Başkanı Valerio Morra, Argo Tractors hissedarları Alberto Morra ve Simeone Morra, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak ve Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu katıldı.

Yerli şansızman da üretecek

Anadolu Grubu olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirten Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yerli dizel motor üretimi ile başlayan çalışmalarını Şekerpınar’daki tesislerinde traktör üretimi ile zenginleştirerek Türk çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli ürünleri sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Özilhan, “Traktör üretiminde bu sene sonuna kadar yüzde 42 seviyelerine ulaşacak olan yerlilik oranını, 2019 yılının sonunda yerli şanzıman üretiminin de devreye girmesiyle yüzde 85’e ve 2020’de daha da geliştirerek bazı modellerimizde yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, “Geçen sene 72 bin 32 adet traktör üretimi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Anadolu Grubu olarak stratejik önceliklerimiz arasında yer alan tarım alanında daha fazla büyümeyi arzu ediyoruz. Argo Tractors ile yaptığımız iş birliğini daha da ileriye taşıyarak yerli şanzıman üretimini de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Anadolu Landini olarak Argo Tractors portföyünde bulunan McCormick markalı traktörlerin Türkiye’de satışına başlayacağız” dedi.

Kaliteyi uygun fiyata sunacak

Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu ise “Globe serisi traktörler çiftçimizin performansı yüksek güçlü ve kaliteli traktörlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak. Bu yıl satışını hedeflediğimiz traktörlerin yaklaşık yüzde 40’ı Globe serisi olacak. Bu yılın sonuna kadar portföyümüzde yer alan diğer Landini serilerinden Rex, Powerfarm ve 5H’yi de yerlileştirme çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Argo Tractors'un yatırımda yıldızı Türkiye!

Argo Tractors S.p.A Başkanı Valerio Morra Türkiye’nin üretim bazlı yatırımlarında İtalya’dan sonra ikinci ülke olduğunu vurgulayarak, “50-75 beygir arası 3 silindire sahip 4 modelden oluşan Landini Globe serisi dünyada sadece Anadolu Landini’nin Şekerpınar’daki tesislerinde üretilecek. Türkiye toprak şartlarına özel tasarlanan modelin dünya pazarlarında da beğeni ile karşılanacağına ve yüksek talep göreceğine inanıyorum” dedi.