Anadolu Grubu’nun konsolide satışları 375,6 milyar TL oldu

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamaya göre, satış gelirleri yüzde 29,3 artan Migros’u, yüzde 8,4 yükselen meşrubat segmenti takip ederken, bira segmentinin net satış gelirleri yüzde 6,3 azaldı. Otomotiv segmenti satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 yükseldi. Tarım, enerji ve sanayi segmenti net satış gelirleri Anadolu Etap Tarım’ın segmente dahil olması ve tam konsolide edilmesinin de etkisiyle yıllık yüzde 69,5 arttı.

Operasyonel kârı destekleyenler

Anadolu Grubu’ndan yapılan açıklamada konsolide FAVÖK’ün geçen yıl yüzde 10,9 artışla 36,1 milyar TL seviyesine yükseldiği belirtilerek özellikle meşrubat ve otomotiv segmentlerinde operasyonel kârdaki artışı destekleyen güçlü bir FAVÖK büyümesi kaydedildiği ifade edildi.

Toplam FAVÖK içerisinde meşrubat, bira ve Migros’un paylarının sırasıyla yüzde 50, yüzde 29 ve yüzde 11 olarak gerçekleştiği, otomotiv, tarım, enerji ve sanayi ile diğer segmentlerinin toplam FAVÖK içerisindeki payının yüzde 10 olduğu belirtildi.

Açıklamada, “2023 yılında Anadolu Etap konsolidasyon değişikliği ana ortaklık net kârına pozitif (626 milyon TL) etki yapmıştır. 2022 yılında ise bira operasyonları değer düşüklüğü gideri (242 milyon TL) ve McDonald’s satış karının (1,1 milyar TL) ana ortaklık net kâra etkileri olmuştur. Bu düzeltmeler yapıldığında, tek seferlik gelir/gider hariç net kâr 2022’de 14,7 milyar TL’den 2023’de 19,0 milyar TL seviyesine yükselmiştir” denildi.

Holding’in İcra Başkanı Hurşit Zorlu yaptığı açıklamada “2023’ün operasyonel sonuçlarına bakıldığında esnek ve dayanaklı iş modellerimiz, coğrafi ve sektörel dağılımımız, verimlilik ve maliyet odaklı yapımız, güçlü operasyonel performansımız ve zamanlı yatırım kararlarımız sayesinde 2023 yılında satış gelirlerimizi konsolide bazda senelik yüzde 17,5, FAVÖK’ümüzü ise yüzde 10,9 artırdık. Holding konsolide ana ortaklık net kârımız ise bu dönemde 19,6 milyar TL oldu” dedi.

Buarada AG Anadolu Grubu, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine yüzde 287,43 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 2,8743359 TL brüt (=net) kâr payının, gerçek kişi pay sahiplerine de yüzde 258,69 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 2,5869023 TL kâr payının, nakden ödenmesini Genel Kurul’a sunacak. Kararın onaylanması halinde, kâr dağıtımına 29.05.2024 tarihinden itibaren başlanılacak.