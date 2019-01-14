Anadolu Isuzu 26 gün üretim yapmayacak
Anadolu Isuzu, ocakta 6 gün, şubatta 8 gün, mart ayında 8 gün ve nisanda 4 gün kısa çalışma yapacak.
Anadolu Isuzu, 4 ay boyunca toplamda 26 gün üretim yapmayacak.
Şirketin KAP'ta yer alan açıklamasında, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yapılan 'Kısa Çalışma Ödeneği' talebimiz onaylanmış olup, 14 Ocak 2019-13 Nisan 2019 tarihleri arasında; Ocak ayında 6 gün, Şubat ayında 8 gün, Mart ayında 8 gün ve Nisan ayında 4 gün kısa çalışma yapılacaktır" bilgisine yer verildi.