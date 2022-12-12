Anadolu Isuzu TİSK'ten ödül aldı

Anadolu Isuzu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar" ödül organizasyonunda "Kadınlar için Fark Yaratanlar" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, kadınların otomotiv sektöründeki mesleki gelişimlerini ve nitelikli istihdamını destekleyen "Mesleki Gelişim Programı" projesi ile ödüllendirildi.

Anadolu Isuzu, Mesleki Gelişim Programı'nı otomotiv sektörünün teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücü ihtiyacından ve kadınların otomotiv üretiminde iş gücüne katılım oranının sadece yüzde 6,8 düzeyinde olmasından yola çıkarak hayata geçirdi.

Mesleki Gelişim Programı'nın sektöre kazandıracağı katılımcıların yarısı, Anadolu Isuzu'nun toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunma hedefi doğrultusunda kadınlardan seçildi.

Anadolu Isuzu, proje ile ihtiyaç duyulan üretim alanlarında kadın istihdamına katkı sağlarken, aynı zamanda kadınların üretimin her aşamasında çalışabileceği gerçeğini de vurguladı.

TİSK tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanında geliştirilen projeleri ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla her yıl farklı bir temada düzenlenen Ortak Yarınlar ödül programı, bu yıl "Sürdürülebilirlik" teması ile 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Projeler; iş, sanat ve akademi dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluğa gönül vermiş isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.