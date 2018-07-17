AnadoluJet'in kış kampanyası başladı

17 Temmuz 2018

AnadoluJet, kış fırsatlarını yazdan getiriyor.

Yolcular 17-20 Temmuz'da satın alınan biletlerle yurt içinde her şey dahil 49,99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 129,99 TL'den başlayan fiyat imkanı yakalıyor.

Kampanya "www.anadolujet.com" ve AnadoluJet mobil uygulamasından satın alınacak biletler ile 01 Kasım 2018-30 Mart 2019 tarihleri arasındaki gerçekleşecek uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya dahilinde satın alınan biletler, iptal/iade ve değişikliğe kapalı olacak ve kampanya aktarmalı uçuşlar hariç tüm uçuşları kapsayacak.

Ayrıca, 28 Aralık 2018-01 Ocak 2019 ve 18 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasının kampanya kapsamı dışında olduğu bildirildi.

Kaynak: AA