AnadoluJet'ten indirimli aile bileti kampanyası
Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 20 indirimli aile biletlerini satışa sundu.
Haber Merkezi
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AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 kişi için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, 23 Ocak-1 Şubat tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Haziran- 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yüzde 20 indirimli uçuş olanağı elde edebilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabileceği bildirildi.