Anında Bitiyo, Ar-Ge ile 32 inovatif ürün geliştirdi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Niğde’de kuruyemiş alanında 20 yıldır faaliyet gösteren Anında Bitiyo CEO’su Alper Ceylan, yeni nesil kuruyemişte tüketici sağlığını öne çıkarma fikriyle yaptıları denemeler sonucunda inovatif ürünler elde etmeye başladıklarını bildirdi.

Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla 32 çeşit inovatif kuruyemiş ürün çeşidini geliştirdiklerini açıklayan Ceylan, “İlk testlerimizin başarılı olması sonucu 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 14. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'na katılarak Niğde'de geliştirdiğimiz inovatif ürün ve yöntemlerle 20 bin proje arasında birincilik elde ettik. Daha sonra Tarım Bakanlığı’ndan hibe destekleri alarak Niğde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern fabrikamızı kurup ArGe ve üretim çalışmalarını hızlandırdık” dedi.

2024’te 10 milyon dolar ciro hedefliyor

Üretim tesislerinin yaklaşık 9 bin metrekarelik bir alana kurulu olduğunu belirten Ceylan, 50 çalışanan yüzde 90'nın kadınlardan oluştuğunun dile getirdi. Ceylan, “Şu an üretim bantlarında saatte yaklaşık 3 bin paket ürün üretiyoruz. Sürülebilir ezmeler grubunda saate bin kavanoz, premium-çıtır serimizde saate 2 bin 500 paket, bommix meyve topları grubumuzda saate 2 bin 500 paket üretim kapasitemiz var.

Ürün portföyümüzde yer alan bazı ürünler ise şöyle; acito fıstık, dutella, elma topları, çıtır ceviz, çıtır badem, susamlı çiğ fıstık ve üzümlü bademli meyve topları yer alıyor. Henüz sektöre yeni giren bir firma olarak bu yılın ilk 9 aydan oldukça iyi geçiyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz yüzde 400 büyümek.

İhracata yönelik görüştüğümüz market zincirlerinin birçoğu ürünlerimizi deniyor ve bazılarından yeniden siparişler almaya başladık. Şu anda Fransa, Gürcistan, Avusturya, Kuzey Makedonya ve Hollanda gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. 2024’te içinde hedef ciromuzun minimum yarısının ihracattan elde etmeyi hedefliyoruz. 2024’te 10 milyon dolar ciro hedefimiz var” diye konuştu.

Kuru kavrum kaplama yöntemi

Kullandıkları kuru kavrum kaplama tekniğinin Türkiye’de bir ilk olduğunu öne süren Ceylan, bu yöntemin benzeri sadece ülkemizde değil, dünyada da olmadığını ifade etti. Klasik ‘soslu kuruyemiş’ anlayışını sektörde değiştirdiklerini ifade eden Ceylan, “Bu bağlamda kendi geliştirdiğimiz ‘kuru kavrum’ tekniğiyle hem kuruyemişlere ekstra yağ yüklemesi yapmıyoruz (hatta kuruyemişin kendi yağından dahi bir miktar arındırıyoruz) hem de tamamen doğal çeşni ve baharatlarla kaplayarak herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz” dedi.