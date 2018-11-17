Anka ihracata uçuyor

17 Kasım 2018

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava aracı (İHA) ilk ihracat başarısına çok yaklaştı.

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanlığı için temin edilecek 6 hava araçlık 2 sistem için teklifini sunan şirket, 4 rakip arasından 2 firmanın yer aldığı kısa listeye kaldı.

İHA sistemlerinin tedariki için 28 Haziran'da Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından uluslararası ihale süreci başlatılmış, TUSAŞ, teklifini 24 Ağustos'ta teslim etmişti.

Bir tek Anka boy gösterdi

Diğer taraftan Cakarta'da 7-10 Kasım'da düzenlenen Indo Defence 2018 Fuarı'nda, ihaleye katılım sağlayan sistemler arasında sadece Anka sergilendi. Bu durum, Endonezya makamları nezdinde, inşa edilmek istenen iş birliğinin ve ihaleye atfedilen önemin çok belirgin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Endonezya'da Anka önderliğinde başta İHA olmak üzere, havacılık alanında filizlenecek iş birliği potansiyelinin, gelecek dönemde diğer projelere de yansıtılması imkanı bulunuyor.

Bu durum, kendi sanayisini geliştirerek hem dışa bağımlılığını azaltmak hem de küresel pazarlara hitap etmek isteyen Endonezya karar mercilerince oldukça pozitif, uzun vadeli ve kazan-kazan bir iş modeli olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA