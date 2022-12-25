Anker, kiosk konseptiyle Akasya AVM’de

Yeni ve gelişmiş teknolojilerle müşterilerin yaşamlarının her anına konfor ve değer katan Anker, kiosk konseptiyle İstanbul Akasya AVM’de kullanıcılara keyifli bir teknoloji deneyimi sunuyor.

2 ay süresince Akasya AVM’de hizmet verecek Anker kiosk’u ziyaret edenler tüm kategorilerdeki marka ve ürünleri detaylı inceleme ve deneyimleme imkanını yakalıyor. En yeni ürünleri keşfetmek ve test etmek için benzersiz bir fırsat yaratan alan, ürünlerin tüketiciler tarafından anlaşılması, kendileri ve evleri için en doğru olan ürünü seçebilmeleri için tasarlandı.