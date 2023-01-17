AOSB sanayicilere 3 yılda 100 milyon liralık kaynak sağlandı

Üniversite, sanayi iş birliğinde Türkiye’ye örnek olan projeleri hayata geçiren ve bölgedeki sanayi kuruluşlarına ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanma başta olmak üzere birçok konuda bedelsiz hizmet veren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) sanayicilere, 3 yılda 100 milyon lira tutarında kaynak sağlandı.

Kaynakları doğru kullanmak zorundayız

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayi kuruluşlarının bir araya faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerinin kaynakların doğru ve verimli kullanımı açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Ersin Akpınar, “Biz zengin bir ülke değiliz ve bu nedenle kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız. Bu açıdan bakıldığında, sadece üretim yeri veren değil, ekosistemi güçlendirmeye çalışacak paydaşların bir araya geldiği kuruluşlar olan OSB’lerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemiz de bu kaynakları doğru kullanabilen bölgeler arasında yer almaktadır” dedi.

Kullanma suyundan atık suya, sağlık hizmetlerinden itfaiye, temizlik ve güvenliğe kadar sanayicinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri bölge içinde temin ettiklerine vurgulayan Akpınar, “Bunları rutin hizmetler olarak sağlıyoruz. Çünkü sürdürülebilir ve kesintisiz üretim imkânlarının yanı sıra sanayi kuruluşlarına AR-GE’den proje yazımına, ÜR-GE’den kümelenme çalışmalarına kadar birçok alanda yenilikçi ve çağın gereği olan hizmetleri önemsiyoruz” diye konuştu.

AOSB olarak; sürdürülebilir bir sanayi eko sistemini oluşturduklarını ifade eden Ersin Akpınar, şunları kaydetti: “Bölgemizde yılda yaklaşık 2 milyar kilovat saat elektrik tüketiyoruz. Bu Adana’nın yüzde 25’ine tekabül eder. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırıma önem veren bölgeyiz. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan sanayici kitlemiz var. 1 megavatlık enerji yatırımının yaklaşık 700 ile 800 bin dolar olduğunu düşünürsek toplam yatırımın bu manada ne olduğunu daha net anlayabiliriz. Bunlar kaynağın doğru kullanılması ve çevrenin korunması için çok önemli yatırım kalemidir. Biz bu konuda yatırımcıları teşvik ediyor ve gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Hali hazırda bölgemizde 142 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı var. Ayrıca, 90 megavatlık ilave devreye alınması beklenen yatırımlar mevcut. Bunlar OSB’ler arasında da fark yaratan yatırım kalemidir.”

Özgün ve doğru projelere destek

AOSB’de faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmaların teşvik, hibe ve destek programlarından faydalanmaları içim özgün ve doğru projeler üretmeleri konusunda arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Ofisi kanalıyla sanayi kuruluşlarının birebir ziyaret edildiğini belirten Akpınar, şöyle devam etti: “2019 yılının Ekim ayında hizmet vermeye başlayan AOSB Proje Destek Ofisi görevlilerimiz; ulusal ve uluslararası kaynaklara erişimi kolaylaştırmak ve üniversite ile sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla sanayicilerimizi bire bir ziyaret ediyor, yönlendiriyor. Hatta makine parkurlarının verimliliklerini gözden geçirmek suretiyle çeşitli tavsiyelerde de bulunuyor. Şu ana kadar her firmamız birkaç kez ziyaret edilmiştir.

Son üç yılda sanayicilerimize gerek ulusal ve uluslararası kaynaklardan gerekse kredi olarak 100 milyon liraya yakın tutarda kaynak transferi sağlanmıştır. Sadece 2022 yılında bölgemizde 150 akademisyen ziyareti gerçekleşmiş, bunlardan 30 tanesi sanayicilerimiz ile AR-GE çalışması yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda gerek TÜBİTAK’ın gerek KOSGEB’in projeleri takip edilerek, eşleştirmeler gerçekleştirilmiş ve projeleri takip edilerek başarıya ulaşmaları noktasında işbirliği teşvik edilmiştir.”

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, amaçlarının üretim yapan, istihdam sağlayan ve ihracatla ülke ekonomisine değer katan sanayicilerinin “Daha Güçlü Türkiye” hedeflerine destek vermek olduğunu sözlerine ekledi.