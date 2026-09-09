Apple iPhone 18 Pro çıktı mı? Apple iPhone 18 Pro Max çıktı mı? Katlanabilir Apple iphone Duo çıktı mı? Fiyatları ne kadar? Türkiye fiyatı ne kadar?

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iPhone 18 Pro ve Pro Max, sırasıyla 6,3 ve 6,9 inçlik 120 Hz ProMotion Super Retina XDR ekranlarla geliyor. Dynamic Island'ın boyutu küçültülürken cihazların genel tasarımında büyük bir değişikliğe gidilmedi. Yeni serinin öne çıkan renk seçeneği ise koyu kiraz olarak belirlenen Dark Cherry oldu. Bu renge mavi, gümüş ve siyah seçenekleri eşlik ediyor.

Kamerada değişken diyafram dönemi

Apple, yeni Pro modellerinde kamera sistemini de yeniledi. 48 megapiksellik ana kamerada değişken diyafram teknolojisine geçilirken, lens açıklığı f/1.4 ile f/4.0 arasında ayarlanabiliyor. Bu sayede özellikle düşük ışık performansı, alan derinliği ve grup fotoğraflarında iyileştirme hedefleniyor.

Pro Max modelinde daha büyük ana sensör ve geliştirilmiş sensör kaydırmalı görüntü sabitleme sistemi bulunuyor. 48 megapiksellik telefoto kamera ise 10 kata kadar optik yakınlaştırma sunuyor.

Kamera uygulaması da profesyonel kullanıcılara yönelik yeni araçlarla güçlendirildi. Gerçek zamanlı histogram ve dalga biçimi gibi pozlama araçlarının yanı sıra odak tepe noktası ve manuel odaklama özellikleri de sunuluyor.

A20 Pro ile performans artışı

Yeni modellerin gücünü Apple'ın 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirdiği A20 Pro çipi sağlıyor. Yeni işlemcinin CPU performansında yüzde 20'ye, grafik performansında ise yüzde 40'a varan artış sunduğu belirtiliyor.

Apple ayrıca cihazların yüksek performans altında daha serin çalışabilmesi için önceki nesle kıyasla daha büyük bir buhar odası soğutma sistemi kullandı.

Pil tarafında da dikkat çekici bir artış bulunuyor. iPhone 18 Pro'nun 4.056 mAh, Pro Max'in ise 5.391 mAh kapasiteli pile sahip olduğu belirtilirken, Pro Max modelinin bir iPhone'daki en uzun pil ömrünü sunması hedefleniyor. Hızlı şarj desteğiyle cihazların yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabildiği ifade ediliyor.

Yeni modeller kutudan iOS 27 ile çıkarken 256 GB'dan başlayan depolama seçenekleri sunuluyor. Pro Max'te ise 2 TB'a kadar depolama seçeneği bulunuyor.

iPhone 18 Pro özellikleri

Ekran: 6,3 inç, 120 Hz ProMotion, Super Retina XDR

İşlemci: Apple A20 Pro

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Arka kamera: 48 MP Fusion + 48 MP ultra geniş açı + 48 MP telefoto, değişken diyafram

Ön kamera: 18 MP

Batarya: 4.056 mAh

İşletim sistemi: iOS 27

Diğer: Apple C2 modem, Apple N2 çip, alüminyum kasa, 5G uydu interneti

iPhone 18 Pro Max özellikleri

Ekran: 6,9 inç, 120 Hz ProMotion, Super Retina XDR

İşlemci: Apple A20 Pro

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

Arka kamera: 48 MP Fusion + 48 MP ultra geniş açı + 48 MP telefoto, değişken diyafram

Ön kamera: 18 MP

Batarya: 5.391 mAh

İşletim sistemi: iOS 27

Diğer: Apple C2 modem, Apple N2 çip, alüminyum kasa, 5G uydu interneti

Serinin en dikkat çeken üyesi iPhone Duo

Apple, uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu tanıttı. Kitap gibi katlanabilen cihaz, kapalıyken klasik bir akıllı telefon olarak kullanılırken açıldığında daha geniş, tablet benzeri bir ekran deneyimi sunuyor.

iPhone Duo, dış bölümde 5,4 inç OLED ekran, iç bölümde ise 7,6 inç OLED katlanabilir ekranla geliyor. İç ekran, 120 Hz'e kadar değişken yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisini destekliyor. Apple, yeni menteşe ve ekran yapısıyla katlama izini mümkün olduğunca azaltmayı hedefliyor. Titanyum çerçeveye sahip cihaz, açık halde yaklaşık 4,8 milimetre kalınlığında.

iOS 27 ile çoklu görev desteği

Apple, iOS 27'yi katlanabilir ekran yapısına uygun şekilde yeniden tasarladı. Kullanıcılar büyük iç ekranda iki uygulamayı yan yana çalıştırabilecek, uygulamalardan daha geniş arayüzlerle yararlanabilecek ve iPad benzeri çoklu görev özelliklerini kullanabilecek.

Cihazın ince yapısı nedeniyle biyometrik doğrulamada Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID kullanılıyor. iPhone Duo'nun performansını ise 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro çipi sağlıyor. Telefonda 12 GB RAM bulunurken depolama seçenekleri 256 GB'dan başlayıp 2 TB'a kadar çıkıyor.

Çift 48 MP kamera

iPhone Duo'nun arka tarafında 48 megapiksellik ana kamera ve 48 megapiksellik ultra geniş açı kamera olmak üzere çift kamera sistemi bulunuyor. Ön kamera ise 24 megapiksel çözünürlük sunuyor. Cihaz ayrıca MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip.

İki parçalı pil yapısına sahip iPhone Duo'nun toplam batarya kapasitesinin 5.400-5.800 mAh arasında olduğu belirtiliyor. Cihazın açık halde kalınlığı 4,5-4,8 milimetre, kapalı halde ise 9-9,6 milimetre seviyesinde. Ağırlığı 229-240 gram arasında değişiyor.

iPhone Duo özellikleri

Dış ekran: 5,4 inç OLED

İç ekran: 7,6 inç OLED, ProMotion, 120 Hz

İşlemci: Apple A20 Pro, 2 nm

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

Arka kamera: 48 MP ana + 48 MP ultra geniş açı

Ön kamera: 24 MP

Biyometrik doğrulama: Touch ID

Kablosuz şarj: MagSafe

Açık boyut: 120,6 x 167,6 x 4,5-4,8 mm

Kapalı boyut: 120,6 x 83,8 x 9-9,6 mm

Ağırlık: 229-240 gram

Renkler: Yıldız Beyazı, Gece Gökyüzü

İşletim sistemi: iOS 27

Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL

iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL

iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL

iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL

iPhone 18 Pro: 137.999 TL'den başlayan fiyatlarla

iPhone 18 Pro Max: 149.999 TL'den başlayan fiyatlarla

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