Apple'ın ucuz MacBook planı deşifre oldu: 2025 sonunda piyasaya sürülecek

Apple'ın daha uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalıştığına dair iddialar giderek güçleniyor. Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan son bilgilere göre, şirketin iPhone 18 Pro (A18 Pro) işlemcisini kullanarak maliyetleri düşüreceği yeni MacBook modeli, 2025'in üçüncü çeyreğinde seri üretime geçecek.

12,9 inç ekran ve renk seçenekleri

Yeni MacBook'un teknik özellikleriyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Cihazın, mevcut 13 inç MacBook Air'den biraz daha küçük 12,9 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun önceki raporlarına göre, gümüş, mavi, pembe ve sarı renk alternatifleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Fiyat performans dengesi

Digitimes'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yeni MacBook'un fiyatı 599 ila 699 dolar arasında olacak. Bu fiyat aralığı, cihazı masaüstü bilgisayar Mac mini ile aynı seviyeye getirirken, 999 dolardan başlayan mevcut MacBook Air modellerine kıyasla yüzde 40'a varan fiyat avantajı sunacak.

2026 için iddialı hedef

Apple'ın yeni MacBook ile 2026 yılında 5 ila 7 milyon adet satış hedeflediği ifade ediliyor. Şirketin, özellikle öğrenci ve bütçe dostu segmentlere yönelik bu hamlesinin, MacBook serisinin pazar payını artırması bekleniyor.

Üretim takvimi ve çıkış tarihi

Yeni MacBook'un seri üretimine 2025'in üçüncü çeyreğinde başlanacak. Bu da cihazın 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor. Apple'ın yeni MacBook'uyla ilgili detaylar, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.