Arabica, kahveye yarım milyar lira yatıracak
Türkiye’de 65 şehirde, 200 şubesi bulunan Arabica Coffee House, yarım milyar TL tutarındaki yatırımıyla, Ankara’da ASO 2'nci OSB’de entegre üretim tesisi kuracak. Şirket CEO’su Sertaç Yalçın, “Bu yatırım ile Türkiye ve yurt dışı operasyonlarımızı büyüteceğimiz bir tesise sahip olacağız” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de son yıllarda kahve tüketiminin artmasıyla yerli zincir markalar da yatırımlarına ivme kazandırdı. Ankara’da 500 milyon lira ile entegre üretim tesisi yatırımı planlayan Arabica Coffee House, söz konusu yatırım ile Türkiye ve yurt dışı operasyonlarını büyütmeyi hedefliyor. Kendilerini yalnızca bir kahve zinciri değil; uçtan uca entegre bir marka ekosistemi olarak konumlandırdıklarını anımsatan Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın, “Bu vizyon doğrultusunda, operasyonlarımızı dışa bağımlı olmadan, kendi iç dinamiklerimizle yönetecek altyapıyı kurduk ve sürekli geliştiriyoruz” dedi.
Entegre yatırımlar hariç bu yıla 200 milyon TL
Ankara ASO 2'nci OSB’de yeni satın aldıkları 21 bin metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulum çalışmaları başlayan tesisle, üretim kapasitelerinde kayda değer artış yaşanacağını açıklayan Sertaç Yalçın, “Tek noktada planladığımız, kendi enerjisini üretebilen büyük bir kompleks ve lojistik üssü kuruyoruz. Böylelikle hem Türkiye hem de yurt dışı operasyonlarımızı büyüteceğimiz bir tesise sahip olacağız. Bu tesise yaklaşık 500 milyon lira tutarında yatırım yapmayı planlıyoruz. 2026 yılında yapacağımız entegre yatırımları hariç 2025 yılı için ise yaklaşık 200 milyon TL yatırım planımız söz konusu” diye konuştu.
İç pazarda İstanbul odaklı gelişim hedefi
Ankara’da 2014 yılında kurulduklarını ve bugün 65 ilde 200 şubelerinin bulunduğu bilgisini veren Sertaç Yalçın, yeni dönemde iç pazarda İstanbul’a odaklandıklarını bildirdi. Bu yılın geri kalan döneminde, her ay renovasyonlar hariç 4 ile 6 yeni şube açmayı hedeflediklerini açıklayan Yalçın, “Bu kapsamda, büyümede en çok İstanbul’a odaklanmayı planlıyoruz. Yurt dışında ise Ortadoğu, Orta Asya, Körfez Bölgesi ve Doğu Avrupa öncelikli büyüme bölgelerimiz arasında bulunuyor” ifadesini kullandı.
Bugün itibarıyla yurt dışında üç ülkede, yedi şubeyle faaliyet gösterdiklerini ileten Sertaç Yalçın, Irak’ta Erbil ve Süleymaniye’de, dört şubelerinin bulunduğunu anlattı. Yakında açılacak Empire ve 120 Sanayi Bölgesi şubeleriyle bu sayının altıya çıkacağını aktaran Yalçın, dış pazardaki diğer faaliyetleri hakkında ise şu bilgileri verdi: “Benzer şekilde Kazakistan’da varlığımızı büyütüyoruz. Ukrayna pazarında da uygun şartlar sağlandığında yeni adımlar atmayı istiyoruz. Yerli ama global bir marka olarak uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyoruz. Bu sayede hem daha geniş kitlelere ulaşmayı hem de markamızı global ölçekte daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz.”
Bu yıl büyümede çift haneli bir büyüme beklediklerine vurgu yapan anımsatan Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın, yılın ilk 7 ayında cirolarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdiğini bildirdi. Yüzde 20 oranında şube büyümelerinin olduğu bir durumda söz konusu rakamın yüzde 30 oranında bir reel büyüme gibi değerlendirileceğine dikkat çeken Yalçın, “Bu büyümede yeni mağaza açılışlarımızın yanı sıra mevcut şubelerimizdeki verimlilik artışı ve menümüze eklediğimiz inovatif ürünlerin etkisi var. Ayrıca enflasyon nedeniyle satış fiyatlarında yaşanan artışların etkisi de büyük oldu. Yıl genelinde bu oranlarımızı korumayı ve yeni açılacak şubelerle büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Maestro şubelerini Yaygınlaştırıyor
İstanbul Bebek’te yakın dönemdeki projelerinden birini hayata geçirdikleri bilgisini veren Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın, yeni konsept mağazalarının Arabica Coffee House Maestro olduğunu açıkladı. Yeni mağaza konseptini yalnızca bir şube gibi ele almayıp, yeni bir deneyim alanı olarak tasarladıklarına dikkat çeken Yalçın, “Toplam 750 metrekarelik geniş iç mekânı, çağdaş mimarisi, 3. nesil demleme barı, alkolsüz mocktail ve 3. dalga demleme köşesi, kişiselleştirilebilir yemek seçenekleri, yerinde taze kahve kavurma alanı, DJ performansları, workshoplar ve sosyal alanlarıyla klasik kahve zinciri anlayışının çok ötesinde bir mekan kurduk” ifadelerini kullandı.