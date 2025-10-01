Arabica, kahveye yarım milyar lira yatıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de son yıllarda kah­ve tüketiminin artmasıyla yerli zincir markalar da ya­tırımlarına ivme kazandırdı. An­kara’da 500 milyon lira ile enteg­re üretim tesisi yatırımı planlayan Arabica Coffee House, söz konu­su yatırım ile Türkiye ve yurt dı­şı operasyonlarını büyütmeyi he­defliyor. Kendilerini yalnızca bir kahve zinciri değil; uçtan uca en­tegre bir marka ekosistemi olarak konumlandırdıklarını anımsa­tan Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın, “Bu vizyon doğrul­tusunda, operasyonlarımızı dışa bağımlı olmadan, kendi iç dina­miklerimizle yönetecek altyapıyı kurduk ve sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Entegre yatırımlar hariç bu yıla 200 milyon TL

Ankara ASO 2'nci OSB’de ye­ni satın aldıkları 21 bin metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine ku­rulum çalışmaları başlayan tesis­le, üretim kapasitelerinde kayda değer artış yaşanacağını açıklayan Sertaç Yalçın, “Tek noktada plan­ladığımız, kendi enerjisini ürete­bilen büyük bir kompleks ve lojis­tik üssü kuruyoruz. Böylelikle hem Türkiye hem de yurt dışı operas­yonlarımızı büyüteceğimiz bir te­sise sahip olacağız. Bu tesise yak­laşık 500 milyon lira tutarında ya­tırım yapmayı planlıyoruz. 2026 yılında yapacağımız entegre yatı­rımları hariç 2025 yılı için ise yak­laşık 200 milyon TL yatırım planı­mız söz konusu” diye konuştu.

İç pazarda İstanbul odaklı gelişim hedefi

Ankara’da 2014 yılında kurul­duklarını ve bugün 65 ilde 200 şu­belerinin bulunduğu bilgisini ve­ren Sertaç Yalçın, yeni dönemde iç pazarda İstanbul’a odaklandık­larını bildirdi. Bu yılın geri kalan döneminde, her ay renovasyonlar hariç 4 ile 6 yeni şube açmayı he­deflediklerini açıklayan Yalçın, “Bu kapsamda, büyümede en çok İstanbul’a odaklanmayı planlı­yoruz. Yurt dışında ise Ortadoğu, Orta Asya, Körfez Bölgesi ve Doğu Avrupa öncelikli büyüme bölgele­rimiz arasında bulunuyor” ifade­sini kullandı.

Bugün itibarıyla yurt dışında üç ülkede, yedi şubeyle faaliyet gös­terdiklerini ileten Sertaç Yalçın, Irak’ta Erbil ve Süleymaniye’de, dört şubelerinin bulunduğunu anlattı. Yakında açılacak Empire ve 120 Sanayi Bölgesi şubeleriy­le bu sayının altıya çıkacağını ak­taran Yalçın, dış pazardaki diğer faaliyetleri hakkında ise şu bilgi­leri verdi: “Benzer şekilde Kaza­kistan’da varlığımızı büyütüyoruz. Ukrayna pazarında da uygun şart­lar sağlandığında yeni adımlar at­mayı istiyoruz. Yerli ama global bir marka olarak uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyoruz. Bu sa­yede hem daha geniş kitlelere ulaş­mayı hem de markamızı global öl­çekte daha güçlü bir konuma taşı­mayı amaçlıyoruz.”

Bu yıl büyümede çift haneli bir büyüme beklediklerine vurgu ya­pan anımsatan Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın, yı­lın ilk 7 ayında cirolarını geçen yı­lın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50’nin üzerinde artış göster­diğini bildirdi. Yüzde 20 oranında şube büyümelerinin olduğu bir du­rumda söz konusu rakamın yüzde 30 oranında bir reel büyüme gibi değerlendirileceğine dikkat çeken Yalçın, “Bu büyümede yeni mağa­za açılışlarımızın yanı sıra mevcut şubelerimizdeki verimlilik artışı ve menümüze eklediğimiz inova­tif ürünlerin etkisi var. Ayrıca enf­lasyon nedeniyle satış fiyatlarında yaşanan artışların etkisi de büyük oldu. Yıl genelinde bu oranlarımı­zı korumayı ve yeni açılacak şube­lerle büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Maestro şubelerini Yaygınlaştırıyor

İstanbul Bebek’te yakın dönemdeki projelerinden birini hayata geçirdikleri bilgisini veren Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın, yeni konsept mağazalarının Arabica Coffee House Maestro olduğunu açıkladı. Yeni mağaza konseptini yalnızca bir şube gibi ele almayıp, yeni bir deneyim alanı olarak tasarladıklarına dikkat çeken Yalçın, “Toplam 750 metrekarelik geniş iç mekânı, çağdaş mimarisi, 3. nesil demleme barı, alkolsüz mocktail ve 3. dalga demleme köşesi, kişiselleştirilebilir yemek seçenekleri, yerinde taze kahve kavurma alanı, DJ performansları, workshoplar ve sosyal alanlarıyla klasik kahve zinciri anlayışının çok ötesinde bir mekan kurduk” ifadelerini kullandı.