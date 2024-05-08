İş dünyasının önemli isimleri, Voltify ve FiloBroker’ın elektrikli araç deneyim etkinliğinde buluştu. Kurumsal filolara elektrifikasyon dönüşüm hizmetleri sunan Filo Broker ve Voltify, kurumların karar verici liderlerini “Aramızda Elektrik Var” sloganıyla Kemer Country’de bir araya getirdi.

Liderler, 30 farklı elektrikli modeli deneyimlediler

Kurumlar mevcut filolarına elektrikli araçları nasıl entegre edeceklerini planlamaya başladılar. Menzil, şarj, bakım gibi konular başta olmak üzere elektrikli araçlarla birlikte sigorta, kasko gibi alışılageldik hemen her süreçte ezberler bozuluyor. Bu dönüşüm sürecinde, yüzlerce araçlık yatırımı bulunan kurumların üst yöneticileri ve filo yöneticileri son trendleri takip ederek karar vermekte zorlanıyorlar.

Bu dönüşüm sürecinde filo yönetim ve danışmanlık hizmetleri sunan Filo Broker ile Türkiye’nin ilk elektrikli araç kiralama şirketi olan Voltify, kurumların karar verici liderlerini “Aramızda Elektrik Var” sloganıyla Kemer Country’de bir araya getirdi. Etkinlikte önce kurumsal filoların elektrikli araç dönüşüm stratejileri ele alındı; ardından kurumların karar vericileri en çok merak edilen 30 kadar farklı marka ve model elektrikli aracı bizzat test ettiler.

Mobilite trendleri değişiyor

“Aramızda Elektrik Var” sloganıyla ikinci kez düzenlenen etkinliğe MG Türkiye, Renault Türkiye, Kia Türkiye ve Lexus Türkiye markaları katkı sağladı. Ayrıca etkinlikte, "Kurumsal Filoların Dönüşümü ve Elektrifikasyon" konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Kurucu Başkanı Hakan Doğu’nun yaptığı panelde Voltify Kurucu ve CEO’su Mehmet Yiğit, Filo Broker Kurucu Ortağı Okşan Öztürk ve Expanscience Laboratuvarları Türkiye Genel Müdürü ve Afrika, Ortadoğu ve Asya Pasifik Bölge Yöneticisi Fikret Baltaoğlu Fikret Baltaoğlu yer aldı.

Hakan Doğu, elektrikli araçlar ile birlikte yayılan “abonelik modelinin” otomobil dünyasına yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Yeni nesil otomobilleri satın almaya alternatif gelişen “abonelik modelini” vurgulayan Doğu, “Paylaşım ekonomisi her sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de etkisini gösteriyor, abonelik modeli mobilite trendlerini kökünden değiştirecek” dedi.

Türkiye’de satılan her 10 arabadan biri elektrikli

Panelde yaptığı konuşmada Voltify Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, Türkiye’deki elektrikli araç sayısının 100 bine ulaştığını ve 2024 Nisan sonu itibari ile Türkiye’de satılan her 10 arabadan birinin elektrikli olduğunu belirtti. 2024’ün ilk 4 ayındaki elektrikli araç satışlarını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında artış oranının yüzde 305 olduğunu söyledi.

Ülkemizin şarj istasyonu altyapısı çok güçlü

Mehmet Yiğit konuşmasında ayrıca Türkiye’de şarj istasyonu sayısının oldukça yeterli seviyede olduğunu vurguladı: “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ortaya konan yol haritasına göre 2024 yılı sonunda Türkiye’de her 5 elektrikli araca bir şarj noktası düşecek. Avrupa Birliği ülkelerinde bu orana baktığımızda 13 araca bir şarj noktası düşüyor. Türkiye’nin şarj altyapısı çok güçlü ve hızla gelişmeye devam ediyor. Müşterilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler de bu sayıları destekliyor.”

Araçlar, maliyet ve çevre avantajları sunuyor

Filo Broker Kurucu Ortağı Okşan Öztürk, kurumların elektrikli araçlarla maliyetlerini düşürme ve çevresel katkı sağlama potansiyeline dikkat çekti: “Elektrikli araçlar bugün, şirketlerin hem maliyetlerini büyük ölçüde düşürebilecekleri hem de çevreye ciddi katkı sağlayabilecekleri fırsatlar sunuyor. Filo Broker olarak kurumlara, geleneksel araç kiralama şirketlerinin ötesinde, günümüzün ihtiyaçlarına tam olarak yanıt verebilen esnek çözümler üretebiliyoruz. Bu etkinlikle, iş dünyasına yeni nesil elektrikli araçları tanıtarak, değişim sürecine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

360 derece mobilite danışmanlığı

Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Yeni teknolojik gelişmelerle beraber kurumların mobilite seçenekleri çeşitleniyor. Biz de bu hızlı gelişmeler neticesinde kurumların elektrikleri araçlara geçiş süreçlerinde riskleri minimize ederek tüm mobilite ihtiyaçlarını detaylı şekilde analiz ediyoruz. Geleneksel kiralamalar ve elektrikli araç kiralama operasyonlarında onlara yeni nesil çözümler doğrultusunda optimum stratejileri içeren yeni bir yol haritası hazırlıyoruz.”

Dönüşümde hepimizin sorumluluğu var

Expanscience Laboratuvarları Türkiye Genel Müdürü ve Afrika, Ortadoğu ve Asya Pasifik Bölge Yöneticisi Fikret Baltaoğlu ise Expanscience’ın sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde elektrikli araca geçiş sürecinin kazanımlarını aktardı. Baltaoğlu, yeni nesil araçların sürdürülebilirliğe katkısı sebebiyle elektrikli araçlar ile ilgili değişimi çok hızlı gerçekleştirdiklerini anlattı. “Endüstri devrimi sonrasında insanlığın dünyaya verdiği zararı hızla azaltmak için önümüzde önemli bir fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için bu dönüşüme hepimizin öncülük etmesi gerekiyor.”

Şirket ihtiyacına uygun esnek modeller

Piyasadaki elektrikli araç modellerinin yüzde 80’ini filosunda bulunduran Voltify, her şirketin ihtiyacına uygun aracı 3-12 aylık abonelik modeliyle kurumların bu araçları risk almadan ve zahmetsizce filolarına entegre etmelerini sağlıyor. Bu deneyim sonrasında kurumlar daha sağlıklı kararlar verebiliyor ve uzun vadeli yatırımlarını daha gerçek gözlem ve veriler üzerine gerçekleştirebiliyor. Bu modelde, uzun dönemli kiralamalarda yer alan sigorta, bakım ve onarım gibi hizmetleri de müşterilere sunulmaya devam ediyor. Geçiş sürecinde maliyet analizi, karbon ayak izi değerlendirmesi, planlama, model seçimi ve sözleşme müzakeresi adımlarında ise Filo Broker uzmanlığı ve tecrübesi doğrultusunda şirketlere ışık tutuyor.