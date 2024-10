Arap Emiri Gratis'e talip oldu

Takip Et

Hayati ARIGAN

Türkiye’nin kişisel bakım marketi Gratis, İstanbul’daki lojistik merkezine ek olarak Adana’da ikinci bir lojistik merkezinin temelini attı. 15 yılda 81 ilde 714 mağazaya ulaşan Gratis, 56 bin 500 metrekarelik yeni lojistik merkeziyle Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine daha hızlı hizmet verecek. Güçlü teknolojik alt yapıya sahip olacak lojistik merkezi, tam kapasite ile çalışmaya başladığında yaklaşık 1300 kişiye de istihdam sağlayacak. 100 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen merkez, 2025 yılı sonunda faaliyete başlayacak.

“Rakipleri toplayın bir Gratis etmez”

Adana’daki bu yatırım ile ülke genelinde 1500 mağazaya ulaşacaklarını ve çalışan sayısını 20 binin üzerine çıkaracaklarını belirten Demir Sabancı, yeni lojistik merkezi ile sektördeki liderliklerini perçinleştireceklerini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabancı, “Kendi segmentimizdeki bütün rakipleri toplayın bir Gratis etmez. kendi segmentimizde Pazar payının 50'si bizim” dedi.

“Frenden ayağımızı çekeriz”

Adana'ya lojistik deposunu kurulmasının doğru karar olduğunu vurgulayan Sabancı, Tuzla'daki tek depo 714 mağazayı doldurmak zorunda kalıyordu. O yüzden dedik ki daha büyük ölçeklisini Adana'ya yapalım. Tuzla'daki 36 bin metrekare, orada da 1300 kişi çalışıyor. E-ticarette de bütün Anadolu'yu besleyecek şekilde burada yapalım diye düşündük. Tuzla, Marmara ve Batı Ege’deki müşteriye daha hızlı cevap verebilecek. E-ticarette frene basıyoruz. Şimdi frenden ayağımızı çekeriz” dedi.

50 bin çeşit ürüne ulaşacak

Adana deposunun hizmete girdiğinde 20-25 bin civarında olan ürün çeşidinin 50 bin çeşide çıkacağını söyleyen Sabancı, “Bu depo bizi ikiye katlayacak. Her yönden mağaza sayısı, çalışan sayısı yönünden, hasılatlar olarak birçok yerden bizi iki kat büyütebilecek. 9 bin 200’ü kadın 10 bin kişi çalıştırıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri kadınlarla çalışıyoruz” diye konuştu.

11 marka tezgahların yüzde 40’ını dolduruyor

Mağazalarda 11 çeşit kendi markalarının tezgahlardaki ürünlerin yüzde 40’ını oluşturduğuna dikkat çeken Sabancı şunları aktardı: “Kendimize ait markalarımızı sürekli içerik, gramaj olarak her türlü yeniliyoruz. Cirolarımızda online'ın payı yüzde10. Her toplantıda stok devir hızını arttırmak için konuşuyoruz. Bahsettiğimiz 20 bin kalem ürünü her gün nerede, kaç adet sattığını takip ediyoruz. Bazı ürünlerin satış hızını hızlandırmak için kampanyalar yanında promosyonlar katarak müşteriye bir cazibe sunuyoruz. Popüler olmayan satış hızı yavaş malları satıyoruz.”

“Kendi konseptimizle gideceğiz”

Mağazalarının tümünün kendilerine ait olduğuna dikkat çeken Demir Sabancı, yurt dışından çok sayıda Franchise talebi geldiğini belirterek, “Yurt dışından bakanlar arıyor, Hatta beni bir emir bile aradı. Kızı gelmiş görmüş, beğenmiş. ‘Gel bizim memlekette aç’ diye. Biz ayaklarımız yere basmadan o coğrafyalara girmeyeceğiz. Günü geldiğinde kendi markalarımızla, konseptimizle açma hedefimiz var. Oralara gitmezden evvel altyapımızı sağlamlaştırma, yuvamızda yurdumuzda bin 500 mağazayı bulma hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

“Tonlarca aseton satıyoruz”

Mağazada en çok satılan ürünlere değinen Sabancı şunları dedi; “Avrupa ile mukayese ettiğinizde kişi başı diş macunu, şampuan, deodorant tüketiminde çok gerideyiz. Çağdaş ülkelerin seviyesine gidiyoruz ama kişi başı tüketimlerimiz düşük. En çok satılan ürünler, pamuk ürünleri, makyaj malzemeleri, oje ve tonlarca aseton. Aseton yetiştiremiyoruz.”

Kadına şiddete karşı hukuki destek

Sabancı, çalışanlarının çoğu kadın ağırlıklı olması nedeniyle kadına şiddet karşında bir takım hukuksal ihtiyaçları olan çalışanlara hukuksal destek verdiklerini ve gerekirse atamalarını başka şehirlere yaparak korumaya çalıştıklarını anlattı.