Aras Kargo kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Aras Kargo çalışma saatleri...

Türkiye'nin hemen her yerine uzanan Aras Kargo, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın birçok noktasına da ulaşma başarısı gösteriyor. Böylelikle kargo hizmetleri ve lojistik alanında oluşan talebi ciddi derecede üstleniyor. Geniş bir alana yayılarak hizmet veren firmaya dair de merak edilen birçok husus bulunuyor. "Aras Kargo ne zaman kapanıyor?" ya da "Aras Kargo ne zaman açık?" gibi sorular başta olmak üzere firmaya dair tüm ayrıntılar!

Aras Kargo'nun Çalışma Saatleri Nedir?

Aras Kargo ile iş birliği içerisinde olanların ve kargo hizmetine ihtiyaç duyanların merak ettiği konular arasında ilk sırada Aras Kargo çalışma saatleri yer alıyor. Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Aras Kargo, bu zaman zarfında müşterilerinin ve çözüm ortalarının taleplerini karşılıyor.

Firmaya dair merak edilen "Aras Kargo cumartesi kaçta kapanıyor?" sorusunu da hemen yanıtlayalım. Aras Kargo çalışma saatleri cumartesi özelinde incelendiğinde firmanın yarım gün mesai prensibini benimsediği ve 09.30-15.00 saatleri arasında hizmet verdiği görülüyor.

Aras Kargo Pazar Günü Açık mı?

"Aras Kargo cumartesi kaça kadar açık?" sorusunun yanı sıra başka yanıt bekleyen sorular da bulunuyor. Bunlar "Aras Kargo pazar günü çalışıyor mu?" ya da "Aras Kargo pazar günü açık mı?" soruları. Firma pazar günleri hizmet vermiyor. Siz de Aras Kargo'dan herhangi bir hizmet almayı düşünüyorsanız hafta içi günlerini tercih edebilirsiniz. Bir başka alternatif olarak da cumartesi günü saat 15.00'e kadar kargo şirketinin hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Aras Kargo'da Öğle Arası Var mı?

Aras Kargo mesai saatleri belirtmiş olduğumuz gibi hafta içi 09.00-18.00, cumartesi günü ise 09.30-15.00. Peki, firma çalışma saatleri süresince öğle arasında mola veriyor mu? Aras Kargo, belirlenen çalışma saatleri boyunca herhangi bir öğle arası molası vermiyor. Böylece firma, müşterilerine gün içerisinde kesintisiz hizmet sunuyor.

Kargonuzu Saat Kaça Kadar Teslim Edebilirsiniz?

Aras Kargo çalışma günleri hafta içi ve cumartesi dâhil olmak üzere haftanın altı günüdür. Bu günlerde Aras Kargo açılış saatinden itibaren firmanın hizmetlerinden ve olanaklarından yararlanabilirsiniz. Firmanın hafta içi kapanış saati olan 18.00'e kadar da gönderinizi teslim edebilirsiniz.

Gönderinizi iletmek için Aras Kargo hafta içi çalışma saatleri yerine cumartesi gününü de tercih edebilirsiniz. Ancak cumartesileri gönderinizi teslim edebileceğiniz saat farklılık gösteriyor. Cumartesi 09.30'da açılan Aras Kargo, saat 13.00'e kadar gönderi kabul ediyor. Kargonuzun aynı gün içerisinde teslim edilebilmesi için de saat 11.00'e kadar kargonuzu firmaya vermeniz gerekiyor.

Aras Kargo Dağıtım Günleri

Firmanın kargo hizmetlerinden yararlanmak ve siparişlerini teslim almak isteyenler "Aras Kargo kaça kadar açık?" gibi soruların dışında firmanın dağıtıma yönelik hizmetlerini de merak ediyor. Bu bağlamda dağıtımların Aras Kargo çalışma günleri olan hafta içi ve cumartesi günleri yapıldığını söyleyelim. Firmanın şubeleri pazar günleri kapalı olduğundan herhangi bir hizmet vermediği için dağıtım da yapmıyor. Sizin de eğer firmadan gönderiniz varsa Aras Kargo dağıtım günleri içinde kargonuzu teslim alabilirsiniz.

Aras Kargo Dağıtım Saatleri

"Aras Kargo kaçta kapanıyor?" sorusunu yöneltenler genellikle gönderilerini teslim etmek ya da teslim alabilmek için cevap bekliyor. Hafta içi 18.00'e, cumartesi günü de 15.00'e kadar hizmet veren Aras Kargo; bu zaman dilimi içerisinde gönderilerinizi belirtilen adreslere ulaştırıyor. Bu nedenle teslimat için net bir saat belirtmek mümkün olmuyor. Gönderiniz, ilgili personelin güzergâhına göre sıraya alınıyor ve mesai saatleri içerisinde kargonuzun teslimatı gerçekleştiriliyor.

Aras Kargo'nun Yurt İçi Teslimat Süreleri

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren, kargo ve lojistik hizmetlerine dair çözümler sunan Aras Kargo'nun teslimat sürelerinin nasıl şekillendiğine dair de ayrı bir parantez açalım. Bu bağlamda firmanın farklı uygulamalar ve çözüm önerileri geliştirdiğinin altını çizmekte fayda var.

Aras Kargo açılış saatinden itibaren kargonuzu teslim edebiliyorsunuz. Peki, kargonuz ne kadar sürede belirttiğiniz adrese ulaşıyor? Bu noktada firmanın standart hizmetinden yararlandıysanız gönderiniz 600 km altındaki mesafeye 1 iş günü, 600 km üzerindeki mesafeye ise 2 iş günü içinde ulaşıyor. Kargonuzun 600 km üzerindeki mesafelere daha hızlı bir şekilde ulaşmanızı istiyorsanız da Aras Günaydın hizmetinden istifade edebilirsiniz.

Kargonuzun teslimi bulunduğunuz şehir içinde yapılacaksa ve gönderinizin alıcıya aynı gün ulaşmasını istiyorsanız bunun birtakım şartları bulunuyor. Öncelikle saat 11.00'e kadar gönderinizi herhangi bir Aras Kargo şubesine teslim etmeniz gerekiyor. Saat dışında gönderinizin hafta içi teslim edilmesi de önemli çünkü cumartesi günleri bu hizmet verilmiyor.

Aras Kargo'nun Yurt Dışı Teslimat Süreleri

"Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu?" ve "Yurt içinde ne zaman teslimat yapıyor?" gibi cevap bekleyen soruları aydınlattıktan sonra firma ile yurt dışına kargo göndermek isteyenlerin de sorularına yanıt verelim. Bu bağlamda firmanın iki temel uygulaması bulunuyor: Ekonomi ve Ekspres.

Gönderiniz için herhangi bir acil durum söz konusu değilse Aras Kargo'nun Ekonomi uygulamasından yararlanabilirsiniz. Böylelikle kargonuz 2 ila 6 iş günü içerisinde belirttiğiniz adrese teslim ediliyor. Kargonuzu daha hızlı bir şekilde göndermek isterseniz de firmanın Ekspres uygulamasını tercih edebilirsiniz. Bu durumda ise kargonuz 1 ila 4 iş günü arasında ilettiğiniz adrese ulaştırılıyor.

Aras Kargo çalışma saatleri pazar gününü kapsamadığı için yurt dışına göndermek istediğiniz kargolarınızı çalışma saatlerinde şubelere teslim edebilirsiniz.

Aras Kargo'nun Başka Farklı Kargo Hizmetleri Var mı?

Türkiye'nin önde gelen kargo ve lojistik firmalarından biri olan Aras Kargo, temel kargo hizmetleri dışında ayrıcalıklı hizmetler de sunuyor. Bunlardan biri de Aras Geridönüşlü. Özellikle iş dünyasının kullandığı bir uygulama olan Aras Geridönüşlü ile gönderilen doküman imzalanıp çıkış noktasına tekrar teslim edilir.

Firmanın öne çıkan bir diğer uygulaması da Aras Uçak. Gönderinizi hızlı bir şekilde ulaştırmak istediğinizde tercih edebileceğiniz Araç Uçak ile teslimat süresi 1 güne düşer. Yurt içinde hayata geçirilen bu uygulama, hava taşımacılığına uygun olan kentlerde gerçekleştiriliyor.

Aras Randevulu da firma aracılığı ile yararlanabileceğiniz bir diğer kargo hizmeti. Bu uygulamadan yararlanmanız durumunda gönderiniz önce varış şubesine ulaşıyor. Gönderi şubeye geldikten sonra 5 gün içerisinde tercih ettiğiniz herhangi bir tarihte belirttiğiniz adrese teslim ediliyor.

Aras Kargo'yla İlgili Merak Edilen Diğer Detaylar

Başta "Aras Kargo hangi günler açık?" olmak üzere sık sorulan sorulara yanıt verdikten sonra firmanın merak edilen bilgilerine de yer verelim.

Sektörde öncü firmalardan biri olan Aras Kargo'nun kökeni, 1979 yılına dayanıyor. Firma, 1989 yılında da aktif olarak taşımacılık ve kargo hizmetleri vermeye başlıyor. 2000 yılına gelindiğinde ise online olarak müşterilerine ve çözüm ortaklarına ulaşıyor. Aras Kargo günümüzde 1000'e yakın şubesi, 5000'in üzerindeki filosu ve 16 bini aşan uzman kadrosuyla her gün 1 milyonun üzerinde kargo teslimatı yapıyor.

Müşteri ilişkilerini ön planda tutan firma, web sitesinde yer alan Canlı Destek birimi ve Bize Ulaşın formlarının yanı sıra 444 2552 numaralı çağrı merkeziyle de müşterilerinin tüm talep, şikâyet ve önerilerini dinleyerek sorunlarına çözün sunmayı amaçlıyor.