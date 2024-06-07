Aras Kargo'dan yeni platform: Aras Global

Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay, "Hizmete sunduğumuz Aras Global platform ile tüm lojistik partnerler ve e-ticaret firmaları tek bir çatı altında buluşturulurken pürüzsüz bir entegrasyonla bütünsel bir kargo gönderim süreç yönetimi sağlandı" ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla arasglobalcargo.com sitesinden hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Altınay, "Aras Kargo olarak, bugün Avrupa lojistik devi Avusturya Postanesi şemsiyesi altında, Almanya'dan Çin'e kadar uzanan kesintisiz ağımızla iş ortaklarımıza uçtan uca hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin gerçekleşmesi için Türkiye’den e-ticaret işletmelerini yurt dışına taşıyacak bir köprüye ihtiyaç olduğunu görmüş, bu potansiyeli canlandıracak bir altyapı sunmak üzere, geçtiğimiz yıl Aras Global’i kurarak uluslararası pazarlara açılma stratejimizde önemli bir atılım gerçekleştirmiştik" diye konuştu.

Tam entegrasyonla verimlilik ve kolaylık

Aras Global'i yeni bir platforma dönüştürdüklerini duyurmak için fuara katıldıklarını aktaran Altınay, "Teknolojide ulaştığımız yetkinliğimizle Avrupa’ya sektörel teknoloji ihraç eden Aras Digital iştirakimiz tarafından geliştirilen platformumuz sayesinde Türkiye’nin ihracatta imza attığı atılıma, e-ihracat alanında katkı sunacağımız için kıvançlıyız" ifadelerini kullandı ve "Adresinizden tüm dünyaya" diyerek hayata geçirdikleri Aras Global'in ilk etapta dünyanın popüler e-pazaryerlerinden Etsy, Amazon ve Ebay ile işbirliğini başlattıklarını kaydetti.

İlerleyen dönemde e-pazaryerlerinin sayısını hızla artıracaklarına dikkati çeken Altınay, "Türkiye’den kargo göndermek isteyen e-ihracat firmaları ve bireysel kullanıcılar, Aras Kargo’nun global ölçekli lojistik partnerleri olan Fedex, UPS, DHL ve Starex Global’in yanı sıra Aras Kargo’nun farklı destinasyonlara yönelik çözümleri sayesinde anında fiyat ve gönderim zamanı bilgisi alarak süreç yönetebilecek. Proforma/invoice oluşturma, kredi kartı ile ödeme, gönderiye ait statü kodlarının ilgili pazaryerine entegrasyonu ve takibi gibi avantajlarla gönderim süreci de kolaylaşacak" değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​

Platformdaki gönderim sürecinden de bahseden Altınay, kullanıcıların sistem tarafından verilen bir anahtar kodla işlemlerini kolaylıkla yürüteceğini ve bu kodla Türkiye'deki herhangi bir Aras Kargo şubesinden gönderim yapabileceğini belirtti.