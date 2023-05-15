Arçelik, sağlık çalışanlarına 550 yataklı yurt bağışladı
Deprem felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için geniş çaplı bir yardım operasyonu sürdüren Arçelik, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçları için yurt bağışladı. Malatya İnönü Üniversitesi’nin merkez yerleşkesinde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları yurdu, 550 yatak kapasiteli ve iki binadan oluşuyor.
Deprem felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için geniş çaplı bir yardım operasyonu sürdüren Arçelik, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçları için yurt bağışladı. Malatya İnönü Üniversitesi’nin merkez yerleşkesinde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları yurdu, 550 yatak kapasiteli ve iki binadan oluşuyor.
Arçelik ayrıca Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Makine Kimya Enstitüsü’nde kiraladığı 100 adet vagonu da bölgeye gönderecek. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Organ naklinde uluslararası tanınırlığı olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarımızın barınma sıkıntılarının çözümüne bir nebze olsun katkı vermek için Arçelik ve Beko marka ekiplerimiz hızla harekete geçti” dedi.