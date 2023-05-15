Arçelik, sağlık çalışanlarına 550 yataklı yurt bağışladı

Deprem felaketinin ardın­dan bölgedeki ihtiyaç­ların karşılanması için geniş çaplı bir yardım operasyonu sürdüren Arçelik, Malatya İnö­nü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanla­rının barınma ihtiyaçları için yurt bağışladı. Malatya İnö­nü Üniversitesi’nin merkez yerleşkesinde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalı­şanları yurdu, 550 yatak kapa­siteli ve iki binadan oluşuyor.

Arçelik ayrıca Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının barınma ihtiya­cının karşılanmasına destek olmak üzere Türkiye Cumhu­riyeti Devlet Demiryolları ve Makine Kimya Enstitüsü’nde kiraladığı 100 adet vagonu da bölgeye gönderecek. Koç Hol­ding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiç­lioğlu, “Organ naklinde ulus­lararası tanınırlığı olan Malat­ya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanları­mızın barınma sıkıntılarının çözümüne bir nebze olsun kat­kı vermek için Arçelik ve Beko marka ekiplerimiz hızla hare­kete geçti” dedi.