Arçelik sosyal medyada güneş elektriği kullanıyor
Arçelik, sosyal medya hesaplarını yönetirken ve bu hesaplarda paylaşacağı medya ürünlerini oluştururken tükettiği elektriği güneş enerjisinden sağlıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.